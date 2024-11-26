На Камчатке появится электростанцию мощностью 100 ГВт

Изображение: нейросеть Шедеврум

По словам камчатского губернатора Владимира Солодова, в ближайшей перспективе на Камчатке будет возведена приливная электростанция с новейшим оборудованием, которая способна выдавать мощность более 100 ГВт (гигаватт).

Как известно, у побережья Охотского моря самые большие приливные перепады высоты во всем мире и именно они будут задействованы в работе будущей электростанции. Как ожидается, она даст серьезный толчок росту экономики как самой Камчатки, так и всего Дальнего Востока.

Также глава региона подчеркнул важность вопроса по логистике получаемой электроэнергии, так как мощность станции, превышающая 100 ГВт, избыточна для Камчатского края с Магаданской областью. Какой путь будет использоваться для передачи энергии в других направлениях, пока не решено, но «выход обязательно будет найден».

Помимо этого Солодов добавил, что Камчатка на сегодняшний день лидирует среди всех других регионов страны в плане использования возобновляемых источников энергии — это ветровые станции, станции с солнечными батареями и геотермальные источники энергии, которым в последнее время уделяется все больше внимания.