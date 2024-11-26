 

Якубович сорвался и ушел во время скандала на съемках шоу “Что было дальше?”

26.11.2024, 9:10, Разное
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Конфликт возник из-за постоянных перебивок и неуместного юмора со стороны комиков, которые, похоже, не учли границы допустимого. Якубович, который привык к более сдержанному формату общения, не смог смириться с тем, что его слова прерывают шутками и провокациями.

Ситуация накалилась до предела, когда артисты начали делать шутки на грани фола. Ведущий, явно расстроенный таким подходом, решил не продолжать участие в проекте. Его резкое решение стало неожиданностью для всех присутствующих на съемочной площадке. Несмотря на попытки комиков и операторов уговорить его остаться, Якубович был непреклонен.

Уходя со студии, он прокричал: “Вы же не дали рассказать, и теперь тайна останется тайной”. В итоге съемки нового выпуска завершились скандалом, который стал темой обсуждения как среди зрителей, так и в медиа.

Шоу “Что было дальше?” известно своим провокационным стилем и дерзким юмором. Гостям программы предлагают рассказать интересные истории, но при этом комики постоянно вмешиваются, задавая вопросы и добавляя свои комментарии. Такой формат может вызывать разные реакции у приглашенных: кто-то охотно поддерживает игру, а кто-то чувствует себя некомфортно. Якубович, похоже, оказался в числе последних.

Ранее в программе уже побывали такие звезды, как Филипп Киркоров и Анастасия Волочкова, но ни один из них не испытывал такого давления со стороны ведущих. Возможно, именно это и стало причиной его решения покинуть съемки.


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