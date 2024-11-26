 

Принц Уильям рассказал о необычном увлечении Кейт Миддлтон

26.11.2024, 4:10, Новости дня
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Уильям отметил, что Кейт не только обладает безупречным вкусом и природной красотой, но и является талантливым фотографом. Однако ее истинная страсть заключается в садоводстве, где она значительно превосходит своего мужа. Принц с гордостью рассказал, что все растения в их доме находятся под внимательным контролем его жены.

Кейт активно занимается садоводством и развивает свои навыки в этом увлекательном занятии. В 2019 году она представила свой проект “Назад к природе” на выставке цветов в Челси, организованной совместно с Королевским садоводческим обществом. Этот проект стал не только демонстрацией ее увлечения, но и важным шагом в популяризации садоводства среди широкой публики.

Принц Уильям с юмором признался, что все дела по садоводству в их доме ведет жена. При этом ему тоже нравится заниматься этим, но он “совершенно не понимает, что делает”.

Интересно, что любовь к садоводству в королевской семье передается из поколения в поколение. Король Карл III, отец Уильяма, также известен своей страстью к этому занятию. Он активно поддерживает Национальную программу создания садов и сам превратил свое имение Хайгроув-хаус в настоящий зеленый оазис. Королева Камилла, в свою очередь, также увлекается садоводством и даже устраивает соревнования с мужем по выращиванию фруктов и овощей.


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