Лопес откровенно рассказала о трудностях работы с Аффлеком после их расставания

Певица призналась, что после их расставания она чувствовала себя опустошенной, и ее репутация оказалась под угрозой. Однако вместо того чтобы погрузиться в депрессию, Дженнифер решила сосредоточиться на карьере.

Работа над фильмом “Неудержимый”, в котором она сыграла мать главного героя, стала для нее не только профессиональным вызовом, но и способом преодолеть личные трудности. Бен Аффлек выступил продюсером этого проекта, и, несмотря на их непростые отношения, Лопес смогла найти в себе силы и желание работать вместе.

“Я подошла к роли с полным отсутствием эгоизма. Я исчезла, не было ни Дженнифер, ни Джей Ло”, — рассказала она.

Эти слова подчеркивают ее готовность жертвовать собственными амбициями ради успеха проекта и уважения к персонажу, которого она изображала. Это также свидетельствует о ее профессионализме и способности отделять личные переживания от работы. Важно отметить, что такие качества делают ее одной из самых востребованных артисток в индустрии.

В то время как Дженнифер Лопес старается двигаться вперед, слухи о проблемах в ее отношениях с Беном продолжают появляться в СМИ. В августе этого года стало известно о серьезных разногласиях между ними, и, по инсайдерским данным, 20 августа певица подала на развод, указав в документах дату расставания — 26 апреля 2024 года. Причины разрыва описываются как «непримиримые противоречия», что только добавляет драматизма к их истории.

Кроме того, в прессе появились слухи о том, что Дженнифер могла завести интрижку с телохранителем, что также подогрело интерес публики к ее личной жизни. Несмотря на все эти испытания, Лопес продолжает демонстрировать свою силу и стойкость, превращая негативные ситуации в возможности для роста и развития.