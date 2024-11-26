 

Лопес откровенно рассказала о трудностях работы с Аффлеком после их расставания

26.11.2024, 0:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Певица призналась, что после их расставания она чувствовала себя опустошенной, и ее репутация оказалась под угрозой. Однако вместо того чтобы погрузиться в депрессию, Дженнифер решила сосредоточиться на карьере.

Работа над фильмом “Неудержимый”, в котором она сыграла мать главного героя, стала для нее не только профессиональным вызовом, но и способом преодолеть личные трудности. Бен Аффлек выступил продюсером этого проекта, и, несмотря на их непростые отношения, Лопес смогла найти в себе силы и желание работать вместе.

“Я подошла к роли с полным отсутствием эгоизма. Я исчезла, не было ни Дженнифер, ни Джей Ло”, — рассказала она.

Эти слова подчеркивают ее готовность жертвовать собственными амбициями ради успеха проекта и уважения к персонажу, которого она изображала. Это также свидетельствует о ее профессионализме и способности отделять личные переживания от работы. Важно отметить, что такие качества делают ее одной из самых востребованных артисток в индустрии.

В то время как Дженнифер Лопес старается двигаться вперед, слухи о проблемах в ее отношениях с Беном продолжают появляться в СМИ. В августе этого года стало известно о серьезных разногласиях между ними, и, по инсайдерским данным, 20 августа певица подала на развод, указав в документах дату расставания — 26 апреля 2024 года. Причины разрыва описываются как «непримиримые противоречия», что только добавляет драматизма к их истории.

Кроме того, в прессе появились слухи о том, что Дженнифер могла завести интрижку с телохранителем, что также подогрело интерес публики к ее личной жизни. Несмотря на все эти испытания, Лопес продолжает демонстрировать свою силу и стойкость, превращая негативные ситуации в возможности для роста и развития.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Президентские выборы в Румынии – неожиданный успех сторонника Путина

25.11 / В России возбуждено уголовное дело против “иностранного агента” Ильи Варламова

25.11 / Спецпрокурор попросил суд прекратить дело Трампа о попытке вмешательства в выборы

25.11 / Иноагент Галкин* публично прошелся по Пугачевой и ее семье

25.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1006-й день войны

25.11 / Никиту Журавеля, избитого Адамом Кадыровым после сожжения Корана, признали виновным в госизмене

25.11 / Высокопоставленный представитель NATO призвал западных предпринимателей готовиться к войне

25.11 / “Не думаю, что это был рак”: дочь Левкина раскрыла истинную причину его смерти

25.11 / Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт

25.11 / Российские власти приветствовали заявление советника Трампа по Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика