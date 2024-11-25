Мнение: Забытый теракт

На прошлой неделе проскочило сообщение, что четверым обвиняемым по делу о теракте в Крокус Сити Холле продлили срок заключения до февраля будущего года. Продлил пресловутый Басманный суд. Я, когда услышал, подивился – настолько неожиданно прозвучало упоминание про теракт в Крокусе. Внезапно осознал, что с прошлой весны я о нем ничего не слышу, и в памяти это «дело» у меня, видимо, лежит в папке «завершенное». Как будто с этим терактом всё уже ясно, всё разъяснено, вопросов нет…

А это ведь не так! В реальности с этим терактом вообще ничего не понятно. Стал вспоминать – там же одни вопросы без ответов. Как четыре каких-то таджика смогли спланировать и провести столь масштабный теракт? Почему они там 2 часа всех мочили без помех, хотя хотя в 10 минутах ходьбы от этого «Крокуса» целые гарнизоны всякого подмосковного спецназа? Как они смогли устроить в здании такого якобы «суперсовременного» концертного зала настолько грандиозный пожар, что оно выгорело буквально дотла за несколько часов, и никто не сумел ни потушить, ни спасти сотни зрителей? Как, наконец, получилось (при том, что вокруг всё буквально кишит всякими «базами спецназа»), что террористы, настрелявшись всласть, попросту вышли из здания, сели в машину (в ту же, на которой прибыли) – и уехали восвояси, причем им никто не препятствовал? Как они смогли выехать на МКАД, а потом и вовсе гнать всю ночь и отъехать от места преступления аж на 600 км, при том, что их никто не преследовал? И что там, наконец, с «украинским следом» и с организаторами теракта, которыми поначалу усиленно обозначали через все СМИ Украину?

Вопросов тьма, и вот это скромное сообщение про «продление сроков ареста» лишь напомнило о том, что вокруг всего этого «расследования», если оно вообще ведется, устроена «плотная завеса молчания». Никаких «утечек»! Что вообще делается? Почему, похоже, на протяжении полугода после происшествия делается попросту всё, чтобы о «Крокусе» все забыли? Типа «с глаз долой – из сердца вон»?

Сразу после теракта сообщалось, что непосредственно от пуль террористов погибло порядка 50 посетителей концерта, а еще порядка 200 (!), то есть вчетверо больше – это жертвы пожара, те, кто пытался спрятаться в туалетных помещениях и потом прямо там задохнувшиеся. Посмотрел справку из Википедии – теперь там пишут про 145 убитых, 551 раненых, а про жертв в результате пожара не пишут вообще. Это что – пожар ни при чем? Теперь велено думать так? Всю ответственность на этих таджиков – и концы в воду?

Конечно, на фоне того, что вот уже три года у нас люди гибнут каждый день, и каждый день сгорают всякие здания – любые теракты меркнут и теряют интерес публики… Видимо, и Крокус успешно «спустят на тормозах». Все уже забыли.