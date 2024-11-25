Мнение «аналитика»: О смертельно уставшей армии… Когда уж настанет конец?
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Кто бы спорил, что затяжные военные действия изматывают армию даже когда боевые потери, по сводкам, невелики. Постоянный стресс, непрерывный риск, неприятные «сюрпризы» от противника и ещё миллион разных факторов постепенно подтачивают мотивацию, дисциплину и моральный дух. Особенно, когда перспективы завершения так же призрачны, как и в самом начале. Даже, будем честны, ещё более призрачны.
Именно это сейчас и происходит с некогда сильнейшей армией…
Уже и официозные СМИ, ранее преисполненные воодушевления и оптимизма, теперь с тревогой отмечают, что усталость от военного конфликта усиливается, число жертв растёт, а масштабы боевых действий расширяются. Поэтому всё большее число рекрутов предпочитают уклоняться от службы. А это создаёт дополнительную нагрузку на и без того перегруженную армию в условиях постоянно расширяющейся зоны боевых действий.
Если вы думаете, что строки выше относятся к ВСУ или, не дай Бог, к ВС РФ, то…
…сильно ошибаетесь.
Сказанное — из очерка The Washington Post о нынешнем арабо-израильском конфликте, в орбиту которого втянута уже не только Газа, но также Иран, Сирия и Ливан. Причём на ливанском направлении военные действия, несмотря на первоначальные успехи Моссад и АОИ, тоже приобретают затяжной характер. И конца-края им не видно.
«В Израиле усиливается усталость от войны, а всё большее число израильских резервистов предпочитают не являться на службу, — пишет The Washington Post. — Представитель Армии обороны Израиля заявил, что численность призывников в армию сократилась примерно на 15% с момента после атак 7 октября 2023 года, когда сотни тысяч израильтян добровольно явились на военную службу, причём многие из них даже не были призваны. Тогда ряды АОИ пополнили около 350 тыс. резервистов — ошеломляющая цифра для страны с населением менее 10 млн человек».
Теперь всё изменилось. Недовольство населения растёт по мере того, как военный конфликт приобретает затяжной характер, а экономическая ситуация усложняется. И это обнаруживает серьёзную уязвимость Израиля. «Исторически страна содержала небольшую постоянную армию, полагаясь на резервистов для пополнения своих рядов во время серии кратковременных войн, — подчёркивает The Washington Post. — Но устроенная ХАМАСом резня на юге Израиля, в которой погибло около 1200 человек и около 250 были взяты в заложники, ввергла Израиль в самый длительный конфликт в его истории».
К которому он оказался не готов ни физически, ни морально. А гордость страны, «самая мощная #армия на Ближнем Востоке», входящая в 10-ку сильнейших в мире, утрачивает боевой дух. И это — спустя лишь год и месяц конфликта, изначально казавшегося «маленькой победоносной спецоперацией».
Аналогичные процессы происходят и в ВСУ, кстати. Приток добровольцев в украинскую армию сократился в 4-5 раз по сравнению с началом конфликта. Мобилизация приобрела характер террора против своего же населения. При этом в войска присылают всё в большей части немотивированных или слишком старых людей: за небольшим исключением, всем больше 45 лет. Об этом рассказал The Economist командир батальона 65-й бригады с позывным «Форест». А другой офицер, с позывным «Чеченец», заявил, что уже 70% личного состава рассматривают вариант с прекращением огня как единственный выход для Украины. Но по прихоти киевской влады боевые действия продолжаются «до останнього»…
В этом месте ехидные комментаторы задают самый тупой вопрос из всех возможных: почему же ВС РФ никак не сломит сопротивление «демотивированной и слабеющей» армии? Армии которой по максимуму возможного каждый день помогает коллективный Запад — вооружениями, техникой, боеприпасами, разведданными, штабным планированием, подготовкой личного состава и даже собственными «специалистами», ага. Впрочем, чему тут удивляться, если даже в 1945 году, уже понимая свою обречённость, Третий Рейх точно также отчаянно сопротивлялся наступающей Красной Армии, не жалея ни стариков, ни детей. И при этом солдаты Вермахта спокойно поднимали лапки вверх перед войсками западных союзников по антигитлеровской коалиции. Так и тут.
Но ещё более интересен другой вопрос. А почему же АОИ — располагающая всем спектром современных вооружений вплоть до атомной бомбы и многократно превосходящая противника числом, — даже превратив в руины две трети Газы и убив десятки тысяч женщин, стариков и детей, уже больше года ничего не может сделать против «боевиков в тапках», у которых на руках лишь стрелковое оружие, старые советские гранатомёты и самопальные ракеты из водосточных труб?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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