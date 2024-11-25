Мнение «аналитика»: О смертельно уставшей армии… Когда уж настанет конец?

Кто бы спорил, что затяжные военные действия изматывают армию даже когда боевые потери, по сводкам, невелики. Постоянный стресс, непрерывный риск, неприятные «сюрпризы» от противника и ещё миллион разных факторов постепенно подтачивают мотивацию, дисциплину и моральный дух. Особенно, когда перспективы завершения так же призрачны, как и в самом начале. Даже, будем честны, ещё более призрачны.

Именно это сейчас и происходит с некогда сильнейшей армией…

Уже и официозные СМИ, ранее преисполненные воодушевления и оптимизма, теперь с тревогой отмечают, что усталость от военного конфликта усиливается, число жертв растёт, а масштабы боевых действий расширяются. Поэтому всё большее число рекрутов предпочитают уклоняться от службы. А это создаёт дополнительную нагрузку на и без того перегруженную армию в условиях постоянно расширяющейся зоны боевых действий.

Если вы думаете, что строки выше относятся к ВСУ или, не дай Бог, к ВС РФ, то…

…сильно ошибаетесь.

Сказанное — из очерка The Washington Post о нынешнем арабо-израильском конфликте, в орбиту которого втянута уже не только Газа, но также Иран, Сирия и Ливан. Причём на ливанском направлении военные действия, несмотря на первоначальные успехи Моссад и АОИ, тоже приобретают затяжной характер. И конца-края им не видно.

«В Израиле усиливается усталость от войны, а всё большее число израильских резервистов предпочитают не являться на службу, — пишет The Washington Post. — Представитель Армии обороны Израиля заявил, что численность призывников в армию сократилась примерно на 15% с момента после атак 7 октября 2023 года, когда сотни тысяч израильтян добровольно явились на военную службу, причём многие из них даже не были призваны. Тогда ряды АОИ пополнили около 350 тыс. резервистов — ошеломляющая цифра для страны с населением менее 10 млн человек».

Теперь всё изменилось. Недовольство населения растёт по мере того, как военный конфликт приобретает затяжной характер, а экономическая ситуация усложняется. И это обнаруживает серьёзную уязвимость Израиля. «Исторически страна содержала небольшую постоянную армию, полагаясь на резервистов для пополнения своих рядов во время серии кратковременных войн, — подчёркивает The Washington Post. — Но устроенная ХАМАСом резня на юге Израиля, в которой погибло около 1200 человек и около 250 были взяты в заложники, ввергла Израиль в самый длительный конфликт в его истории».

К которому он оказался не готов ни физически, ни морально. А гордость страны, «самая мощная #армия на Ближнем Востоке», входящая в 10-ку сильнейших в мире, утрачивает боевой дух. И это — спустя лишь год и месяц конфликта, изначально казавшегося «маленькой победоносной спецоперацией».

Аналогичные процессы происходят и в ВСУ, кстати. Приток добровольцев в украинскую армию сократился в 4-5 раз по сравнению с началом конфликта. Мобилизация приобрела характер террора против своего же населения. При этом в войска присылают всё в большей части немотивированных или слишком старых людей: за небольшим исключением, всем больше 45 лет. Об этом рассказал The Economist командир батальона 65-й бригады с позывным «Форест». А другой офицер, с позывным «Чеченец», заявил, что уже 70% личного состава рассматривают вариант с прекращением огня как единственный выход для Украины. Но по прихоти киевской влады боевые действия продолжаются «до останнього»…

В этом месте ехидные комментаторы задают самый тупой вопрос из всех возможных: почему же ВС РФ никак не сломит сопротивление «демотивированной и слабеющей» армии? Армии которой по максимуму возможного каждый день помогает коллективный Запад — вооружениями, техникой, боеприпасами, разведданными, штабным планированием, подготовкой личного состава и даже собственными «специалистами», ага. Впрочем, чему тут удивляться, если даже в 1945 году, уже понимая свою обречённость, Третий Рейх точно также отчаянно сопротивлялся наступающей Красной Армии, не жалея ни стариков, ни детей. И при этом солдаты Вермахта спокойно поднимали лапки вверх перед войсками западных союзников по антигитлеровской коалиции. Так и тут.

Но ещё более интересен другой вопрос. А почему же АОИ — располагающая всем спектром современных вооружений вплоть до атомной бомбы и многократно превосходящая противника числом, — даже превратив в руины две трети Газы и убив десятки тысяч женщин, стариков и детей, уже больше года ничего не может сделать против «боевиков в тапках», у которых на руках лишь стрелковое оружие, старые советские гранатомёты и самопальные ракеты из водосточных труб?

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