Рупор кремлевской пропаганды: Про “переговорный фон” лета 1939 года

Военный историк Алексей Исаев о том как Британия саботировала формирование антигерманской коалиции перед началом второй мировой войны.

Про "переговорный фон" лета 1939 г.

В продолжение темы того, как скатываются к войнам (https://t.me/iron_wind/1120), в широком смысле. Давайте представим себя на месте тогдашних руководителей СССР. Лаврентий Палыч Берия в июле 1939 г., на пороге больших событий, сообщал В.М.Молотову офигительные новости:

"Наш гельсингфоргский резидент сообщает, что финляндское правительство все время уговаривало Англию не соглашаться на гарантию Финляндии со стороны СССР. Англия отвечала на эти просьбы согласием. Однако в последние дни Англия сообщила финнам, что переговоры развиваются таким образом, что Англия по-видимому удовлетворит СССР в отношении Финляндии".

Вроде бы все хорошо, да? Стремление к миру, сдерживанию Третьего Рейха, гарантии от косвенной агрессии.

Однако далее резидент сообщал:

"Одновременно с этим Англия посоветовала финнам поднять шум и не соглашаться на гарантию. Этим Англия воспользуется в переговорах с СССР и сможет сказать, что Англия-то не возражает, но возражает Финляндия".

Может это была какая-то салонная болтовня безответственных лиц? К сожалению нет: "Все эти переговоры и сговоры проводит местный английский посланник через Эркко" [Юхо Элиас Эркко – министр иностранных дел Финляндии в 1938-1939 гг.].

А потом удивлялись заключению Пакта в августе 1939 г. Когда первым лицам государства докладывали о такой двуличной позиции и лицемерных игрищах наших тогдашних "партнеров" их вялые ходы противодействия Гитлеру энтузиазма не вызывали.

https://t.me/iron_wind – цинк

—