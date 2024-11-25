Дерби двух «Динамо» в КХЛ завершилось волевой победой московского клуба

Очередной игровой день в Континентальной Хоккейной Лиге подарил всем ее поклонникам противостояние минского и московского «Динамо» в столице Беларуси.

Команды порадовали зрителей яркой игрой, отметившись семью заброшенными шайбами на двоих. События КХЛ настолько популярны среди букмекеров, что котировки на ее события предоставляют даже БК, в которых можно сделать ставку на киберспорт , новое явление в сфере беттинга.

Поединок в Минске начался с откровенного провала столичного москвичей. Еще в первом периоде минчане отправили в ворота гостей две безответных шайбы, а во втором игровом отрезке и вовсе довели дело до разгрома. Еще до второго перерыва Никита Гусев отквитал один гол, но уже мало кто верил в успех «Динамо Москва».

Однако подопечные Алексея Кудашова нашли силы для сотворения сенсации, поразив минскую публику своей волей к победе. В заключительной 20-минутке москвичи не только успели сравнять счет, но и вырвать итоговую победу со счетом 4:3. Главными героями впечатляющего камбэка стали Михеев, Готовец и все тот же Гусев, ставшие авторами победных голов.