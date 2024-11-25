Мнение: Письмо: “Он – мужчина мечты”

Вот история с бурной динамикой отношений. Здесь у автора значимость быстро растет, потом начинает то падать, то подпрыгивать, то снова падать.

На примере этой истории мы немного посмотрим, что такое правильные и неправильные ходы, как они влияют на динамику значимости.

dona_bellla

Эволюция, Здравствуйте!

Помогите, пожалуйста, избавиться от короны и понять, как себя вести.

Мы с А. встретились 8 месяцев назад, я ужинала в ресторане, увидела, что заходит он, смотрела на него и улыбалась, он сел ко мне и мы познакомились.

(Она сделала ход в КП. Какой, почему в КП? А если она вместо улыбки отвернулась? А если бы она позвала его сесть за свой стол?)

Мне 30 лет, тогда разводилась с мужем, он уехал к тому времени месяц назад в другую страну, я живу с 2 детьми в Европе, год назад переехала из России.

А. 35 лет, 3 детей, женат, из Бельгии.

В моем городе он был по делам, после нашего знакомства, до его отъезда, мы каждый день встречались, он говорил что много путешествует по бизнесу и предложил ездить с ним, я согласилась, у меня один из бизнесов в той сфере, по которой он как раз ездит и мы много общались на эту тему. Я пыталась общаться по-дружески, после того, как он сказал, что есть жена, дети. А. сокращал дистанцию, в итоге перед его отъездом мы поцеловались.

(Она общалась с ним на тему бизнеса. Это было в КП, несмотря на то, что он женат. Согласилась ездить с ним, по-дружески, это тоже в КП. А если бы она сказала ему, что с женатым общаться не хочет, это было бы в КП? А если бы общалась с ним в романтическом русле?)

Я сразу наверное в него влюбилась, он классно выглядит, каждый день ходит в зал, высокий, красивый, очень ухоженный, без вредных привычек, успешный, добрый, энергичный, яркий, все везде его знают и любят. Мужчина моей мечты.

У меня с ним большая разница в ОЗ, он богат, у меня долги, съемное жилье, доходы меньше расходов, я здесь в эмиграции, а он учился и жил в Лондоне, строительный бизнес. Таких как он я и не встречала никогда это для меня как новый мир, а тут он со мной такой активный, заинтересованный.

Мы стали путешествовать вместе, стали любовниками, в первой поездке он признался мне в любви и я конечно тоже.

(Они стали любовниками на фоне взаимной симпатии, и это произошло примерно одновременно с признаниями в любви. Если до, это мог быть небольшой вектор слива с ее стороны, а может быть и большой шар, либо серый вектор, который превратился позже в шар. Поясните?)

Всегда говорил, что любит жену и рассказывал какая она классная, говорил, что никогда не уйдет из семьи, но он полигамный и у него всегда было несколько женщин и ему это норм. Про всех своих женщин тоже подробно рассказывал, и мне почему-то было интересно)

В какой-то момент через пару месяцев он стал говорить, что он несчастлив в браке, они с женой ругаются, я просто слушала, потом стал говорить, что хочет уйти из семьи и быть со мной, стал щедрым, дарил подарки.

(Она с интересом слушала про его бывших женщин. Причем она, кажется, считает, что это не верно, но у нее был спонтанный интерес. Обратите внимание, его разговоры, как он несчастен в браке и как хочет уйти к ней, она слушала примерно так же как и разговоры про полигамию, с интересом. Подарки принимала с удовольствием. Все это поведение – в КП или где-то рядом. Понятно, почему в КП?)

За все это время к сегодняшнему моменту я думаю моя ОЗ подросла, я восстановилась после развода, стала лучше выглядеть, сменила имидж, бизнес стал развиваться, он не приносит большого дохода, но это красивый и статусный бизнес, многие в моем городе меня знают. расплатилась с долгами, переехала в жилье лучше, это все благодаря А, в целом стала увереннее в себе, во многом благодаря А, он меня очень вдохновлял и помог с поиском и оплатой няни, всегда оплачивал ее, когда мы путешествовали, так что у меня появилась помощь с детьми, больше времени на себя.

Еще полностью обновился гардероб, тоже все за счет А, он меня очень баловал, все что только можно, от косметики, одежды, до самых дорогих сумок, брендовой ювелирки. В самом начале я не понимала 80% его речи, английский был намного хуже, сейчас я все понимаю, свободно говорю.

(Очевидно, что она была в КП, несмотря на то, что он официально женат, по сути у них нормальная любовь и хорошая динамика. У нее не слив, а приток энергии, и это не субъективно, как бывает от эйфории любовной и под короной, у нее есть реальные успехи во всех сферах и он ей активно помогает)

Мы часто ругались из-за ревности, ссоры были примерно по одной схеме – он ревновал, я оправдывалась и убеждала что люблю его, он ставил какие-то условия (закрыть инстаграм, предупреждать если куда-то иду, делиться своей геопозицией и тд), я обычно слушалась, он давил больше и я говорила что это слишком, не отвечала ему, он начинал много звонить и писать, я блокировала, он сокрушался что был не прав/присылал деньги/ что-то обещал и так по кругу. Может быть я его сама аккуратно провоцировала на ревность..боялась, что он заскучает со мной, а тут он очень оживлялся. Сейчас вспоминаю, ужас.

(Здесь у автора то векторы косяков, то векторов сливов. Опишите)

Мы много путешествовали за это время, он приезжал ко мне, снял квартиру, мы жили вместе с моими детьми две недели, в это время все было спокойно, он много раз говорил что это было лучшее время в его жизни и как он был счастлив со мной и хотел бы провести вместе всю жизнь. Говорит, что всегда был бабником, всегда изменял жене и всегда со всеми знакомился и у него было по несколько женщин и только со мной он ни на кого не смотрит никого не хочет, будет всегда мне верным, что я любовь всей его жизни.

Говорил что хочет быть вместе, но не может уйти от жены и детей, я говорила что все понимаю и уважаю его за это, но отношения такие не для меня, любовницей я не могу быть, слишком сильно его люблю, желаю ему счастья и благодарна за все. Так я 2 раза с ним расставалась, он предлагал что ему нужно время чтобы все разрулить и организовать, а пока я это жду, он мне будет присылать каждый месяц деньги на содержание (сумма для меня большая, это была бы очень финансово комфортная жизнь для меня) плюс те же путешествия и подарки, я отказывалась.

(Вот здесь она не попадает в КП, когда давит на него своим “любовницей быть не могу, слишком сильно люблю”. Раньше почему-то могла и ничего не смущало. Какие ее ходы были бы в КП?)

Я раньше гордилась этим ходом и своей силой и независимостью. А сейчас думаю, что после того, как он прожил у меня 2 недели, накупил кучу всего, я отстранилась, мне тогда казалось что я испугалась, что вот так я и буду жить – буду любовницей женатого мужчины, страдать и стараться это скрыть, и ради своего самоуважения ушла.

(Девушки, хватит “уходить”, не поднимаясь с места. Вы себя очень сильно путаете этим образом “ухода”. Как будто вы с узелками и тюками переезжаете на волах в другую деревню, а не просто сидите надувшись там же, где сидели)

Там был тоже повод с его стороны, я несколько дней не созванивалась, редко отвечала и он попросил выпить таблетку быстрой контрацепции. Я сказала, что вот ты специально был неосторожен и заставил меня сделать аборт, а я бы хотела от тебя ребенка и родила бы для себя и ничего у тебя не просила бы, как и у бывшего мужа не прошу, и любила бы его тк он как часть тебя.

(На это можно было обидеться, без всяких умилений про “ничего не просила бы”. Здесь была пика в КП, не очень большая, но четкая. У нее смазанная пика получилась, с щипцами)

На этом мы расстались, но он все время звонил, писал, то ругал, то говорил как любит.

Потом через время, я согласилась на прощальную поездку с ним. Там он предложил очень крупную сумму денег в подарок, на покупку нового бизнеса и плюс то же содержание. Тут уж я не смогла отказаться, это был бы совсем другой уровень жизни для меня и детей, они еще маленькие, но в будущем я бы смогла оплатить их хорошее образование. Но он начал опять плюсовать, ставить условия, говорил каждый день отправлю-отправлю, я видела, что он не хочет) Не знала что делать, вроде и не расстаться, когда он такой добрый и щедрый и готовый на все ради меня, и сидеть и ждать денег тоже не красиво, я чувствовала что моя сз падает.

(Нельзя брать откупные. Деньги можно брать, если вы остаетесь в отношениях и все хорошо, и это подарок. Но не так, чтобы вас подкупали, либо пытались как-то откупиться от вас. Это не в КП. Но главная ошибка – что она еще и напоминала, а он оправдывался и огрызался. СЗ ее действительно в этот момент падала)

Вообще от денег я отказывалась, кроме этого раза и того, что он присылал на няню в наших путешествиях. В остальные разы когда он мне их присылал – это было неожиданно, без каких-то вопросов, а если вопросы были, я отказывалась.

Как-то он мне позвонил, я так злилась, что не могла сдержаться, он говорил чтобы я не ехала в одно место по работе, тк там будут богатые мужчины, один из которых проявляет интерес, я говорила, что если буду с ним, то конечно не поеду, это было бы не красиво, а так мы все равно не вместе, я бы съездила и по работе полезно и вдруг что-то с кем-то получится(он до этого сам что-то такое мне говорил, когда желал мне счастья и понимает что он не может дать мне что мне нужно). Еще угрожала ему, что пойду с кем-то на свидание, чтобы точно с ним расстаться. Говорила и думала, что я бл делаю.

(И вот посмотрите, после того как она расшатала свою СЗ, у него начались пороги, а у нее начались мелкие сливы и косяки. У нее неплохие границы, когда она чувствует себя спокойно, но в расшатанном состоянии она не видит КП. Как и большинство рыб)

Он сказал, что он не может уйти из семьи, хочет быть с женой и постарается вновь ее полюбить, ради детей, весь день хотел мне это сказать и что он хочет со мной расстаться. Это был первый раз когда он меня бросил и вообще как-то выразил свое нежелание быть со мной, до этого всегда просил остаться с ним и говорил, что без меня не сможет. Я везде его заблокировала, плохо спала несколько ночей, ужасно себя чувствовала, не могла есть, полетела прогуляться в другой город, развеяться. Все это время, три дня он мне писал с разных номеров на разные мессенджеры, я сразу блокировала, потом заблокировала вообще возможность мне писать с незнакомых номеров, он писал огромные письма сначала с предложением денег, потом дружбы, потом что не может жить без меня и просит дать шанс и что он был неправ и не то имел ввиду.

Утром мне позвонили с ресепшена отеля, спросили можно ли соединить с моим другом, это оказался он. До сих пор не знаю, как он узнал где я.

Сказал, что очень любит и хочет быть со мной, ему плохо, сильно заболел, с женой не получается секс и такого никогда с ним не было, прислал денег на шоппинг, попросил его разблокировать, мы поговорили. Я накупила опять кучу всего, с ним была на связи, присылала фото из магазинов, он говорил что брать, несколько раз доотправлял еще денег, когда не хватало.

(Опять получилось, что она согласилась общаться в обмен на деньги. Автор как мелкая хищница пытается действовать, но щипцы то и дело вылезают, не получается совсем без них. А щипцы – что? Да, щипцы всегда снижают значимость)

Потом вечером мы созвонились, я сказала что была на свидании, он сказал, что понимает и прощает меня, он же сам меня бросил. Оказалось он правда очень сильно заболел сразу на следующий день как меня бросил и несколько дней был в постели.

(Автор очень дерзко косячит. Буквально идет ва-банк, думая, что у нее есть на это КП, раз он ее бросил. КП было бы, будь она как прежде обижена, а раз она помирилась, да еще взяла деньги, никакого КП на демонстративные свидания у нее нет. Это косяк. И косяк этот отягощается тем, что он заболел до этого и уже давал ей понять. Почему она не видит КП?)

После мы несколько раз созванивались, долго говорили, он говорил что многое понял и хочет выбрать быть счастливым и сказать все жене и быть со мной, что он пытался ее полюбить вновь, но ничего не получается и он не хочет так жить и выбирает свое счастье.

Потом я выложила фото из салона с новой стрижкой, я там сидела в кресле в юбке, он сказал что это слишком секси, удали, я удалила. Потом выложила фото из оперы – там оперный зал, сумка и немного видно колено. Он написал “что я тебе говорил 2 часа назад на счет таких фото, удали это, сколько мужчин тебе пишет?” Много звонил, писал, я особо не отвечала, просила успокоиться и не ругаться, писал, что я слишком доминирую и ему такая женщина не подходит, я такая же как он и больше как сестра ему, лучше он останется с женой, она бы никогда так не сделала и никогда ни с кем не разговаривала, он себя ужасно чувствует, ревнует а я ему никак не помогаю и это после того разговора, когда мы планировали будущее вместе и он был готов на все. Я не отвечала, он грубо разговаривал, написала просто что не хочу ссориться.

(С этими фотками с сумками и голыми коленками она опять очень ошиблась. Это было в черном поле. В плюс к ее меркантильности, к ее открытым свиданиям с другими, все эти новые сумочки и коленки – косяки и сливы. Она унижает и его, и себя, покупая на его деньги наряды и демонстративно ища себе мужчин)

Ночью я удалила это фото, написала, что просто хотела выложить красивое фото с моей новой сумкой которую он мне подарил, думала что он будет гордиться. Спросила как дела.

(“Думала, что он будет гордиться” еще один вектор косяка. Опишите. Да и вектор слива тоже. Ведет себя глупо. А ведь был потенциал…)

На следующий день мы днем переписывались, но он был не такой активный как обычно, реже писал, дольше отвечал. Я все поняла и решила накидать шаров напоследок, в контексте я писала несколько сообщений типа приезжай ко мне, ты заболел так сильно, тк бросил меня, я хочу быть с тобой, мы нужны друг другу. Он позвонил и бросил меня второй раз, сказал что эти отношения похожи на аддикцию для него, плохо на него влияют и он понял что то, что он искал на стороне на самом деле есть у него дома, потом еще прислал видео где он под капельницей, что он несколько дней не может встать с постели. Было очень драматично.

Пожелал всего хорошего мне и детям, сказал что любит нас и прислал денег, сказал, что это чтобы я чувствовала себя финансово более уверено и нашла кого-то спокойно.

Мне почему-то было спокойно. Даже больше энергии стало.

(Спокойно, из-за денег скорее всего и роста короны. И под этой коварной пеленой у нее новый косяк. Она деловито взяла деньги и рассталась с ним в то время, как он был под капельницей)

Я его уже не блокировала, тк он прислал много денег, и планировала быть вежливой. Это для меня правда большая сумма, я была очень благодарна, думаю какой мужчина, даже расстается красиво, жаль, что не мой.

Потом он предлагал дружить, я сказала что не могу, по крайней мере сейчас, потом просил звонка, писал, что плохо себя чувствовал и не ведал что творит, что я была права и мы нужны друг другу, что любит и хочет быть вместе. Я не отвечала, написала, что не могу с ним общаться. Один раз написала в ответ на сообщение “ты была права мы нужны друг другу” – “ты совершил ошибку”.

(Здесь она отказывает ему в общении, хотя КП не имеет для этого вообще. СЗ ее не слишком уменьшилась пока, но ее фигура уже стала совсем холодной. Он не верит в ее любовь, в ее человечность и точно знает, что связывать жизнь с ней нельзя. Вот это делают косяки. Нужно время, чтобы фигура ее стала меньше, но сливами она может помочь)

Потом он писал, звонил, сказал, “вообще то я тебе дал кучу денег и прошу только 5 мин звонок”, мы созвонились, он говорил что хочет быть со мной, я говорила что мне надо подумать, говорила что боюсь что опять меня бросит, что я была готова на все ради него, хотела быть вместе, но он меня бросил два раза и я не буду прибегать каждый раз когда он зовет.

Он мне писал давай созвонимся, люблю и тд. Потом написал ок, ты права, я все равно не смогу быть с тобой после тех историй, перечислил все моменты ревности, то свидание, что я дала номер и обещалась с другим парнем, после того как мы расстались. Пожелал мне счастья, я ему тоже.

(Его крутит не потому что он не знает, чего хочет. Его крутит, потому что фигура ее все еще большая, СЗ в районе 3-4, но уже очень холодная. При таком диссонансе, когда фигура большая, но холодная, вы чувствуете желание забыть, порвать, чувствуете, что предаете себя думая о фигуре. И если вы перенесете внимание на другие дела, фигура будет постепенно становиться меньше)

Потом опять просил звонок. Созвонились, я говорила что такая ирония, что это я его все время ревновала к жене и не воспринимала всерьез его ревность, тк я то была одна и такая влюбленная и верная и все эти истории были только когда мы расставались, и ни с кем ничего не было, даже за руку не держались. Он говорил как любит меня и моих детей, хочет быть вместе и он будет счастливее со мной, что очень чувствует себя виноватым перед женой, она очень хорошая и ничего плохого ему не сделала, всегда была рядом, и сейчас все понимает и говорит что она знает, что у него кто-то есть. Но он видит как она его любит не смотря ни на что и старается быть хорошей, все разрешает и мила с ним.

(Она немного компенсирует косяки и разогревает свою фигуру, говоря ему о любви, о своей ревности и о желании быть вместе. И так как он женат, у нее есть КП для такой компенсации)

Я почувствовала себя такой дурой, такая у него жена, что я вообще здесь делаю.

(Ее корону начинает бомбить как раз на моменте, когда ее фигура стала из холодной опять теплой. Что ж такое-то?)

Он написал спасибо за этот звонок, я люблю тебя навсегда и хочу жениться.

Я не прочитала, утром он сообщение про жениться удалил. Мы попереписыались в духе как дела, я написала что он был прав и когда-нибудь я тоже хочу быть с ним друзьями, но не сейчас, сейчас мне нужно время и дистанция.

Созвонились, он спросил почему. Я ничего внятного не придумала, хотела как-то закончить это все без щипцов, сказала, что не хочу ни для себя, ни для него проблем, вижу как ему это сложно, а я желаю ему счастья. Спросила какие у него планы, он сказал что сейчас они с детьми едут в отпуск, после он скажет жене и приедет ко мне. Я сказала что мне надо подумать, у меня стоматолог, отключилась.

Он целый день много писал, требовал звонок, прислал огромный букет цветов, просил завершить наш разговор, вспоминал опять кому я дала номер и с кем общалась когда мы расстались, что в это время он присылал мне деньги и я общалась с ним, потом писал что сделал выбор и он мой навсегда (я пыталась сделать так, чтобы не ставить его перед выбором, не щипцевать, не знаю, как правильно было сделать в этой ситуации на тот момент), я не отвечала до вечера.

(Его опять крутит. Но это потому, что она опять ведет себя холодно и ее вчера ставшая теплой фигура в его поле опять остывает)

Вечером мы созвонились он говорил что все решил и мы будем вместе, объяснил свои мысли и позицию, как будет с детьми, что он скажет жене, как он будет жить со мной. В основном говорил он, я просто говорила что люблю его.

(Она старается не косячить, но все-таки слишком прохладна)

Через полчаса он перезвонил, сказал, что посмотрел на фото своих детей и понял, что не может от них уйти, я говорила, что все понимаю, он говорил что подумал как мы будем жить и что мы в разных странах и его дети будут в другой стране, говорил про любовь и что он от меня точно после этого отстанет, что это не любовь а саморазрушение, ему просто надо справиться с ревностью и меня отпустить, через время будет легче, начал плакать, я трагично смотрела, кивала и положила трубку на этом моменте.

(У него целая буря в душе. Наверное это ей где-то льстит, но буря от прыжков СЗ ее. Вот провокации ревности и примесь манипуляций, которыми грешит автор, в совокупности с ее верными ходами, заставляют СЗ прыгать. Верные ходы – это честное, достойное, красивое поведение. Они поднимают ее СЗ выше, а неэкологичные ходы – снижают)

Мне хочется оправдать мою тупость и слабость в этой истории, было сложно вообще что-то соображать.

Он – мужчина моей мечты, все это время наши отношения были как в кино – путешествия, лучшие отели, лучшие рестораны, страсть, секс, взаимное обожание и интересы. И это у меня все после 10 лет брака с мужем, который 2 мужчина в моей жизни, ему не изменяла, опыта у меня особо нет. У меня первый раз в жизни были оргазмы во время секса, без игрушки. Я плохо спала, ела, сложно было на чем-то сфокусироваться.

В какой-то момент я думала что схожу с ума, пару месяцев назад, чтобы не истерить я решила, надо отползать, пока жива. Было классно и лучше уже не будет, любовницей я дальше не хочу быть и будь что будет. Ни на что не рассчитывала, каждый раз была готова расстаться.

Сложность еще в том, что я не встречу такого как он по ОЗ и по многим важным для меня в мужчине качествам. И это какой-то тупик.

Две недели после он писал, звонил, присылал цветы, предлагал деньги за звонок, я особо ничего не отвечала. Опять то ругал, то говорил про любовь, написал 3 стихотворения про меня, про наши отношения) Очень трогательно. Я очень старалась заниматься своими делами, но все время проверяла что он пишет и читала (везде заблокировала, он писал письма на почту).

Мне почему-то было спокойно, особенно вначале когда он меньше писал и что-то нейтральное, я нормально себя чувствовала, много времени проводила с детьми, работала, ходила на свидания, общалась с парнями.

Потом мы созвонились, он говорил что отлично съездили в отпуск, секс с женой наладился, все хорошо, что он много думал о нас и понял что я нарцисична, минут 5 говорил про мой психологический анализ, как я травмирована, через сколько я прошла в этой жизни и это конечно не моя вина, но человек я для жизни непригодный и я ему понравилась из-за того, что у него тоже это все есть и мы этим похожи, поэтому была такая сумасшедшая любовь.

(Пока он писал ей и просил общения, ей было хорошо. После его “прощания” стало хуже, она расшаталась и разозлилась)

Я прервала его монолог, сказала ну видишь как все у нас хорошо, я рада, что ты счастлив и жизнь твоя стала только лучше, я тоже счастлива и влюбилась. Мне хотелось сделать антищипцы и мне казалось я буду чувствовать себя лучше, как будто он меня бросил, но у меня все хорошо.

(Почему бы не выслушать его молча? Зачем она косячит? Ей ни тянуть его не надо было, ни отталкивать)

Он начал говорить как любит, как скучает, все время обо мне думает, заплакал, я тоже плакала и говорила что люблю и все что я говорю и не отвечала это тк хотела чтобы ему было лучше, чтобы он успокоился, тк видела его страдания и я хотела чтобы он был счастлив без меня, но никогда не переставала его любить. Получилось какое-то месиво.

Он прилетел на следующий день.

Но это были страшные мои щипцы, когда он взял билеты я говорила не приезжать, потом представила как он приедет и стала его чуть ли ни уговаривать приехать….он после этого пропустил один рейс, сказал опоздал, потом уже сказал, что на самом деле не сел на него и написал мне письмо что не может приехать тк это унизительно, что у меня там другой парень, потом удалил его и все-таки прилетел. Я это чувствовала, волновалась, каждый раз брала телефон и ожидала увидеть сообщение, что он не приедет.

(Если бы она не болтала про другого парня, все было бы лучше)

Я решила, что моя цель в этой поездке – убрать щипцы и восстановить свою фигуру, если получится вырастить СЗ. Ощущение было, что я проиграла в казино и хочу отыграться “еще одна ставка, последняя”.

Первую ночь он ночевал в отеле, я дома. Потом мы вместе поехали в отель и весь день там разговаривали, не выходили оттуда даже, ночью я отвезла его в аэропорт. Когда мы ехали он очень нервничал, что опоздает, переживал что вовремя не прилетит, жена писала ему. Короче торопился и чуть ли не бежал, а когда летел ко мне, думал как бы не успеть на рейс и сомневался)

В этот день сначала он уговаривал попробовать полигамные отношения, что я буду как вторая жена и он даст мне полмиллиона евро, чтобы я себя хорошо чувствовала. Я отказалась, сказала что мы все при таком раскладе будем несчастны и одиноки, и его жена его не будет любить и уважать из такого положения.

(Хорошо, что отказалась. Он скорее всего не планировал так много давать, но СЗ свою она у него немного отыграла отказом)

Он сказал, окей тогда давай сделаем это, я хочу жить с тобой. Рассуждал как это все будет, как мы будем жить и тд.

Я просила дать время мне подумать и ничего пока не говорить жене.

Весь этот день он много раз плакал. То, когда говорил что если он меня потеряет это его убьет и как он несчастлив дома, то, когда говорил, что не сможет больше с детьми ехать в совместные отпуски и представлял как он уйдет из семьи и как жалко жену, которая его потеряет, потом опровергал свои сомнения, потом говорил про новые.

Я ему обещала до этого, что никогда не позволю ему уйти из семьи и не приму этой жертвы.

Я его очень люблю, быть с ним моя мечта, но для меня это все что-то из области фантастики. Мне очень страшно, что его фигура для меня огромная и горячая и я не смогу от этого оправиться никогда.

Когда прилетел домой, рассказал про меня своему папе (все его друзья про меня знают и давали разные советы) и спросил его совет, папа подумал, перезвонил и посоветовал, что ему надо взять ситуацию под свой контроль и что мы мало времени знакомы для такого важного решения, что он сильно потеряет в деньгах и это огромные риски, у детей будет травма и зачем вообще мне, чтобы он уходил из семьи, дети у меня уже есть, если бы я его любила, дала бы ему больше времени.

Я сказала что согласна и про детей и про деньги и сама ему это говорила, а он меня не слушал и как хорошо что мы спросили совет у мудрого и опытного мужчины, которому он доверяет и теперь послушает. Он пожелал мне счастья и двигаться дальше. После такого напряжения я думаю он испытал облегчение.

(Здесь она неожиданно верно поступила. Сказав про папу, что он прав. Все-таки автор может видеть поле, когда берет себя в руки, и перестает мелькать сумочками и коленками)

Сейчас пишет как любит и скучает, зовет в новую поездку, обещает больше не ревновать и что я могу делать что хочу, он не будет спрашивать. Я особо ничего не отвечаю, писала что люблю, скучаю, в ответ на особенно горячие сообщения.

Эволюция, помогите, пожалуйста. Мне кажется я могу жить дальше и немного понимаю что могу делать в разных ресурсах, кроме любви. Здесь у меня тупик, я пытаюсь убедить себя, что я ничего не могу сделать красивого в этой ситуации, чтобы быть с ним.

Я раньше думала, что мне будет ок если он будет давать деньги, чувствовала себя такой роковой женщиной, что такой мужчина в меня влюбился. И сейчас я за это поплатилась, мне от него ничего не нужно, я ни за какие деньги уже не могу быть любовницей. Я могу не писать ему сама, никак не контактировать, но у меня не получается ни переключиться на другого, не ждать его и не реагировать на его напор в сообщениях.

Подскажите, пожалуйста, как мне ему отвечать в этой ситуации, какие ходы можно сделать? Как двигаться дальше?

(Пусть он сам двигается, если хочет, если у него есть потенциал. Главное не рассказывать ему про других мужчин и не вступать в разборки. Ездить ли с ним в поездки, встречаться ли, сложно сказать. Надо быть благородной и доброй, думать о своем достоинстве, но и его тоже уважать и беречь. Тогда больше шанса не вываливаться из границ. А если из границ не вываливаться, значимость может еще подрасти и наконец стабилизироваться, перестать скакать)

Спасибо огромное за все, что вы делаете!