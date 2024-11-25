 

Экзошорты с электроприводом помогают вести активный образ жизни

25.11.2024, 16:05, Разное
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Команда ученых из Мюнхенского технического университета создала новый тип экзоскелета в формате упряжи с минимальными размерами. Это универсальное изделие, которое адаптируется под физиологические особенности носителя, а также под его возраст и характер передвижения. Его задача в том, чтобы снизить нагрузку на опорно-двигательный аппарат, но при этом сохранить ее, оставив посильной.

Как поясняют разработчики, людям с избыточным весом или проблемами с суставами порой сложно передвигаться. Новый экзоскелет снимает с тела некоторую часть нагрузки (эквивалент 6-10 кг веса), что упрощает передвижение пешком. Для молодых и энергичных при движении в гору расход энергии снижается на 18%, для людей в возрасте на 10 %. Это помогает людям начать двигаться и вести активный образ жизни.

Система получила название WalkON, она состоит из системы ремней и датчиков, которые отслеживают особенности передвижения конкретного человека. В зависимости от его перемещений ремни вокруг квадрипцеса меняют натяжение и поддерживают эту мышцу, снижая нагрузку на ноги. Это эффективно работает и при ходьбе, и при беге трусцой. Почти все носители данного устройства дали ему высокую оценку по результатам испытаний.

Источник &#8212 Technical University of Munich


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