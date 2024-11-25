Samsung совместно с LG разрабатывают первый в мире смартфон с искусственным интеллектом

После ухода с рынка смартфонов южнокорейский концерн LG, похоже, готовит громкое возвращение. Речь идет о совместном проекте с другими гигантом Samsung по созданию первого в мире смартфона на базе технологии искусственного интеллекта. Она будет воплощена в виде цифрового помощника ixi-O для клиентов местного оператора мобильной связи LG Uplus.

Не исключено, что новинка будет представлена уже в следующем году на Всемирном мобильном конгрессе. Как сообщают неназванные инсайдерские источники, ИИ-смартфон будет оснащен высокотехнологичным цифровым помощником с возможностями, превышающими простую интеграцию стороннего ИИ-сервиса.

Так, в этом месяце LG Uplus уже представил технологию ИИ ixi-O, которая помогает пользователю отвечать на телефонные звонки с их последующим обобщением, преобразовывать аудио в текст и выявлять попытки мошенничества. Пока данная технология работает исключительно на устройствах LG — что, однако, не исключает выход на быстро растущий рынок услуг ИИ.

LG Uplus, будучи частью LG, не собирается выпускать новые смартфоны, зато предоставит технологию ixi-O Samsung, чтобы та интегрировала его в перспективные устройства серии Galaxy. Не исключено, что Samsung проявит заинтересованность к цифровому помощнику ixi-O, чтобы интегрировать его в другие модели совместно с операторами мобильной связи, а также предложить свою ИИ-технологию другим странам.Источник — KED Global