Стоянов подробно рассказал о старте съемок нового сезона сериала “Вампиры средней полосы”

Последняя серия второго сезона вышла в конце января 2023 года. Изначально планировалось, что съемки нового сезона начнутся летом того же года, но зрители до сих пор остаются в ожидании. Весной прошлого года шоураннер и будущий режиссер третьего сезона Алексей Акимов уверял, что сценаристы завершают работу и вскоре начнут съемки. Однако, как стало известно от Юрия Стоянова, исполнителя одной из главных ролей, процесс еще не стартовал. Актер выразил надежду, что поклонники увидят продолжение истории уже в этом году.

“Съемки должны начаться весной. После этого потребуется время на монтаж, так что премьера состоится не ранее чем через год”, — поделился Стоянов в эфире программы “Шоу Воли” на телеканале ТНТ. Актер отметил, что уже ознакомился со сценарием, но подробности раскрывать не стал. Он лишь добавил, что его персонаж, дед Слава, обязательно появится в новых сериях: “Спойлеров не будет. Я не умру, потому что я вечный”, — с юмором заметил народный артист России.

Режиссер третьего сезона уже делился с журналистами тем, что ждет зрителей впереди. Главные герои покинут родной Смоленск и отправятся в путешествие на Урал, где встретят новых вампиров. В актерском составе появятся новые лица, однако их имена пока держатся в секрете. Кроме того, ожидается пополнение в вампирской семье: у Ольги Воронцовой, которую играет Ольга Медыныч, родится необычный ребенок — нечто среднее между человеком и вампиром.

По словам Акимова, четвертый сезон может стать финальным, хотя он не исключает возможности продолжения. «Пока не вижу больше четырех сезонов. Хочется завершить на высокой ноте, а не на спаде», — отметил создатель сериала. Таким образом, поклонникам остается лишь ждать и надеяться на скорое возвращение их любимых героев на экран.