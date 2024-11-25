Мнение: Огромный дом-куб: справятся ли лифты

В продолжение темы про полюбившийся читателям огромный дом-куб на 100 тысяч человек, площадью в квадратный километр и в 40 этажей вышиной. Ну, то есть, в таком формате это уже получится не совсем куб, но это и неважно: важно, что внутри огромного дома всегда комнатная температура, и что до любой точки куба можно с комфортом добраться за несколько минут.

В комментариях к прошлому посту многие писали, что лифты в таком доме не справятся с потоком пассажиров. Полагаю, справятся, так как привычные нам вертикальные лифты — всего лишь одно из возможных решений, причём далеко не самое эффективное. У него есть альтернативы:

— лифты-патерностеры в виде беспрерывно движущихся вверх и вниз кабин;

— лифты, в которых каждая шахта содержит в себе целый гарем из нескольких кабин;

— зубчатые трамвайные линии, возящие пассажиров под углом в 45 градусов;

— самодвижущиеся кабины на шестернях, способные как ездить по шахтам вертикально вверх, так и заныривать вбок, чтобы высаживать пассажиров, не создавая помех для других кабин;

— эскалаторы, как в метро, но с плоскими участками на промежуточных этажах, на которых можно присоединиться к эскалатору или сойти с него;

— разнообразные лестницы для любителей физических нагрузок — дворцовые, винтовые, корабельные, даже пожарные шесты;

— стальные человекопроводы по типу тех, которые установлены в аквапарках;

— бетонные пандусы, предназначенные для перемещения автоматических капсул.

Большая часть вышеперечисленного — не оторванные от жизни мечты писателей-фантастов, а реальные системы, давно функционирующие в реальных зданиях. Размеры дома-куба, большой пассажиропоток и возможность отступать от вертикали делают такие системы практичными.

Рассмотрим чуть подробнее последний вариант — бетонные пандусы. Работать эта транспортная сеть может примерно так.

Пенсионеру Василию надо попасть с южного сектора 38-го этажа, где он живёт, на северо-западный сектор 4-го этажа, в стоматологическую клинику. Выйдя из своей каюты, Василий проходит 100 метров по коридору до остановки капсул и, обнаружив, что капсул нет, нажимает на кнопку. Через тридцать секунд с 39-го этажа приезжает стандартная капсула. В ней нет сидений, так как предыдущий пассажир перевозил в ней что-то объёмное, поэтому Василий приказывает капсуле сформировать сиденье, и кресло с лёгким шелестом поднимается из толстого плоского пола.

Какой конкретно адрес у клиники, Василий не помнит, так что он просто просит капсулу отвезти его к стоматологу на четвёртый этаж. Капсула трогается с места и, убрав по просьбе пассажира ветровое стекло, начинает уточнять:

— На четвёртом этаже расположены клиника «Зубило», клиника «Рвач» и клиника «Маленький клык». Какая из них вам нужна?

— Не помню.

— Для взрослых или для детей?

— Для взрослых.

— Тогда это «Зубило» или «Рвач». Вы записаны туда на приём? Можно я свяжусь с клиниками и уточню?

— Да.

— Василий Склерозович, вы записаны в клинику «Рвач» на 11:30, вы успеваете с запасом. Через две минуты я высажу вас на нужной остановке. Потом вам надо будет пройти 50 метров по красному коридору, и вы на месте.