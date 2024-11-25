«Грибница не пострадала» – главный хранитель сгоревшего шалаша Ленина успокоил коммунистов

Главный хранитель музейного комплекса «Шалаш В.И. Ленина» Овсей-Гершен Радомысльский опубликовал в официальном Telegram-канале учреждения культуры обращение «ко всем честным беспартийным гражданам и коммунистам», посвящённое пожару на одной из экспозиций.

– Дорогие товарищи, сгорел макет шалаша, пусть и весьма ценный. Самое главное — грибница не пострадала, нам удалось сохранить подземную часть тела Владимира Ильича, – сказал Радомысльский.

По информации сотрудника музея, причиной пожара стали преступные действия «шайки белогвардейцев», члены которой в ночь на 21 ноября попытались предать огню учреждение культуры.

Благодаря бдительности сторожа, антисоветчики не сумели полностью реализовать свой коварный замысел — охранник сначала спугнул злоумышленников, после чего самостоятельно потушил грибницу – самую ценную часть экспозиции.

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