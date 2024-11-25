5 затопленных городов России

В российской истории есть немало интересных страниц. Одна из них – это судьбы городов, которых больше нет.

И хотя причины исчезновения из могут быть самыми разными, пожалуй, одной из наиболее занимательных остается истории тех населенных пунктов, которые, как бы это странно не звучало, оказались на дне. О некоторых остались лишь предания, а другие и сегодня не дают о себе забыть. Вашему вниманию «пятёрка» отечественных городов, которые оказались под водой и могут носить звание «Русские Атлантиды».

Молога

Пожалуй, трудно будет найти более знаменитый древний русский город, который оказался затоплен в советские времена. Молога располагалась у устья одноименной реки, там, где она впадает в Волгу. Первое упоминание города датировано 1149 годом в качестве центра Моложского княжества, позже ставшего частью Русского государства. Однако многовековая история не спасла Мологу от затопления в рамках строительства Рыбинского водохранилища. Людям на выезд из города дали целых пять лет – с 1936 по 1941 годы, а уже после войны, в 1946 году, он был затоплен.

Вот только этот город-призрак и спустя семьдесят пять лет после своего исчезновения под водой не дает о себе забыть. Каждый год, когда водохранилище мелеет, на поверхности показываются сохранившиеся стены зданий и храмов города, остатки заборов и даже выложенные булыжником мостовые. А те, кто ранее проживал в этом ушедшем на дно городе, и их родственники, в этот период приезжают к берегу Рыбинского водохранилища, чтобы вспомнить своих предков, живших в Мологе. Более того, из-под воды порой показывается даже часть кладбища с памятниками, где указаны имена бывших жителей древнего города.

Корчев

Еще один старинный русский город, который располагался на берегу Волги. История Корчева во многом напоминает вышеупомянутую Мологу. В советский период, среди всего прочего, также задумали построить канал «Москва – Волга» в 1932 году. Именно в зону затопления этого объекта попала Корчева. К 1937 году город исключили из официального реестра населенных пунктов. И это при том, что как минимум треть территории Корчева осталась на поверхность. Однако город все-таки исчез с лица земли: дома были разобраны, церкви попросту уничтожили, а всех жителей переселили.

Калязин

Первая информация о городе Калязин находится в летописях 12 века в качестве монастырского поселения. А к 15 веке он оказался увековечен в тексте знаменитого произведения русского путешественника Афанасия Никитина под названием «Хожение за три моря». Однако и этот город остался только в старых записях да фото. В 1939 – 1940 годах в рамках строительства Угличской ГЭС затоплению подверглась старая часть города. Так, под водой оказались церкви, монастырь и собор, а также торговая площадь, улицы, торговые ряды и купеческие особняки. Единственное сооружение, которое осталось от аутентичного Калязина – это колокольня, которую оставили на поверхности в качестве маяка для барж.

Весьегонск

В 16 веке этот населенный пункт носил название Весь Ёгонская и был небольшим селом. А два столетия спустя уже разросся до города и стал Весьегонском. Он также был увековечен в русской литературе: по информации Novate.ru, упоминание о нем можно найти в гоголевских «Мертвых душах». А во второй трети двадцатого столетия практически вся территория Весьегонска была затоплена в рамках заполнения Рыбинского водохранилища. Однако, в отличие от вышеупомянутых городов, Весьегонск не канул в Лету окончательно: его дома перед затоплением были разобраны, а затем отстроены на возвышении рядом – по сути, его попросту перенесли. А вот под воду ушли старые улицы, храмы и церкви, а также фундаменты домов.

Китеж

А вот Китеж является ярчайшим примером совершенно потерянного города, который давно стал легендой. Так, согласно сохранившейся информации в «Китежском летописце», датированном концом XVIII века, город располагался в Нижегородской области на берегу озера Светлояр и был возведен в 1168 году. А вот все остальное, что можно найти о Китеже – сплошь предания и легенды. К примеру, говорят, что его не удалось захватить хану Батыю, потому, что он попросту его не нашел. А еще есть мнение, что Китеж – это не Атлантида, а скорее подземный город, ведь ушел под грунт, а не под воду. В любом случае, точных сведения относительно этого места нет, но предания о том, что порой на глади озера Светлояр можно увидеть отражения легендарного Китежа, а по ночам слышны звоны его колоколов, бытуют и сегодня.