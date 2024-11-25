Светличную перед смертью обобрали до нитки мошенники

Генеральный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина в интервью рассказала о том, как злоумышленники воспользовались тяжёлой ситуацией артистки. После того, как стало известно о диагнозе Светланы Афанасьевны, мошенники начали активно действовать. Они обманным путем заставили актрису перевести свои сбережения на счет некоего “доктора”, обещая ей помощь в лечении.

По словам Гущиной, речь шла не о мелких суммах, а о значительных деньгах, которые Светличная накапливала многие годы. Это был настоящий удар для ее семьи, ведь артистка боролась за свою жизнь и доверилась людям, которые оказались лишь мошенниками.

Проблемы со здоровьем у Светланы начались ещё в 2021 году. Сначала она столкнулась с потерей памяти и не могла узнать своих близких. Затем, в один из дней, она ушла из дома и пропала без вести на несколько дней, что вызвало огромную тревогу у родных. Эти события стали предвестниками серьёзных заболеваний, которые впоследствии подтвердились.

Весной 2022 года стало известно о диагнозе, и актриса столкнулась с необходимостью принимать трудные решения относительно своего здоровья. В августе она отказалась от лечения, что привело к присвоению ей паллиативного статуса. Последние дни своей жизни актриса провела в больнице под наблюдением врачей, где ее состояние постепенно ухудшалось.