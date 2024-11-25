 

Стилист заявила о провале пытающейся сменить имидж оскандалившейся Глюкозы

25.11.2024, 9:55, Разное
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Выбор цвета волос не остался незамеченным, и звездный стилист Александр Данилов не удержался от комментариев. По мнению Данилова, Глюкоза попыталась привлечь к себе внимание, используя привычный метод – резкое изменение имиджа.

Однако, как считает стилист, этот трюк уже давно стал клише в шоу-бизнесе.

“Многие артисты думают, что смена прически поможет им забыть о скандалах, но это не так”, – отметил он.

Данилов сравнил новый образ Глюкозы с “маленькой анимешкой”, намекая на то, что подобные изменения лишь подчеркивают несоответствие между возрастом певицы и ее стилем.

Стилист также подчеркнул, что такой образ выглядит устаревшим и неуместным. “Сбривать брови или красить волосы как дочь – это уже не модно. Быть красивой для всех не получится, и это печально”, – добавил он. Данилов выразил мнение, что скорее всего Глюкоза не красила волосы в синий цвет, а использовала накладные пряди или даже парик. “У Наташи волос столько нет”, – заявил стилист, намекая на то, что ее новая прическа может быть искусственной.

Критика Данилова не ограничилась только Глюкозой. Ранее он также высказался по поводу образа Анастасии Волочковой, которая также экспериментировала с париками. Слова стилиста подчеркивают общее недовольство изменениями в образах некоторых российских знаменитостей, которые пытаются привлечь внимание к себе через экстравагантные решения.


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