Кокосовое масло и масло ши: детский крем от опрелостей своими руками

У маленьких детей, которые носят подгузники, нередко появляются опрелости. Чтобы избежать этого, необходимо использовать специальные кремы. Вы можете приготовить такое средство своими руками на основе масла ши и кокосового масла. Оно состоит только из натуральных ингредиентов, а также содержит витамины и жирные кислоты, которые успокаивают раздраженные участки кожи. Мы поделимся рецептом домашнего детского крема от опрелостей.

Почему появляются опрелости

Опрелости представляют собой воспаление и покраснение кожи неинфекционного происхождения. Они возникают из-за трения и постоянного контакта с жидкостями.

Когда ребенок находится в подгузнике, его кожа подвергается воздействию теплой и влажной среды, а также трению. При этом она контактирует с едкими испражнениями. Все это приводит к раздражению и покраснению кожи.

Опрелости причиняют дискомфорт грудничку и могут быть причиной плача. Со временем на покрасневших участках могут появиться язвочки и гнойнички. Поэтому с опрелостями у малышей необходимо бороться.

Далее мы приведем несколько советов по избавлению от опрелостей, а затем расскажем, как приготовить полезный крем.

Чаще меняйте подгузники

Смена подгузников может быть неприятна для малыша, когда у него воспалена кожа. Но эту процедуру необходимо проводить почаще. Нахождение в грязных подгузниках лишь усугубляет ситуацию.

Во время смены подгузников осторожно протрите кожу ребенка влажной салфеткой. Это гигиеническое средство не должно содержать спирта и отдушек, которые могут раздражать эпидермис.

Используйте защитный крем с оксидом цинка

При сильном покраснении и раздражении кожи полезно использовать крем с оксидом цинка. Он создает слой, который защищает эпидермис от трения, а также контакта с влагой и раздражающими веществами.

Делайте ванночки с пищевой содой и овсяными хлопьями

От раздражения и воспаления кожи хорошо помогают ванночки с пищевой содой и овсянкой. Возьмите чашку овсяных хлопьев и измельчите их до порошкообразного состояния. Затем смешайте их с половиной стакана пищевой соды.

Добавьте эту смесь в воду для ванночки. Она успокоит воспаление и раздражение на ягодицах.

Дайте коже малыша отдохнуть от подгузников

После ванночки не спешите надевать малышу подгузник. Дайте коже немного “подышать”. Это ускоряет заживление.

Когда кожа ребенка отдохнет, обработайте ее кремом под подгузники, о котором мы расскажем далее.

Домашний крем под подгузники

Домашний крем под подгузники состоит из четырех ингредиентов, каждый из которых помогает справиться с опрелостями:

Кокосовое масло. Содержит лауриновую кислоту, которая удерживает влагу. Также обладает бактерицидными свойствами. Масло ши. Увлажняет кожу и наполняет ее витаминами A и E, которые ускоряют заживление. Оливковое масло. Насыщает кожу жирными кислотами и предотвращает пересыхание эпидермиса. Эфирное масло лаванды или ромашки. Придает крему приятный аромат и усиливает антибактериальный эффект.

Ингредиенты

Возьмите ингредиенты в следующем количестве:

кокосовое и оливковое масла – по четверти чашки; масло ши (лучше нерафинированное) – половину чашки; эфирное масло лаванды или ромашки – 5-10 капель.

Подготовьте миску, миксер и банку объемом 250 мл с крышкой.

Приготовление

Дайте кокосовому маслу немного растаять при комнатной температуре или растопите его на водяной бане.

Смешайте с маслом ши и оливы так, чтобы у вас получилась однородная масса.

Добавьте эфир лаванды или ромашки. Еще раз перемешайте массу и дайте ей слегка затвердеть.

Взбейте смесь миксером, чтобы она приобрела консистенцию крема.

Переложите крем в банку, закройте крышкой и уберите в сухое место. Это средство можно хранить без холодильника около полугода.

Использование

Наносите тонкий слой крема на раздраженную кожу при каждой смене подгузников. Это мягкое и безопасное средство, которое можно использовать ежедневно.