Мнение: Газпром теперь без банка

Помню, в начале 90-х годов меня поразила деталь «из жизни наших олигархов», которую я вычитал, видимо, в Коммерсанте: два веселых друга, Потанин и Прохоров, молодые клерки, работавшие после окончания МГИМО на мелких должностях в МВЭС (союзном Министерстве внешнеэкономических связей) вовремя подсуетились и каким-то образом после приватизации завладели несметными богатствами советских сырьевых предприятий типа Норникеля – и вдруг основали банк ОНЭКСИМ. ОНЭКСИМ, мигом ставший одним из самых богатых банков в России, не особо спешил как-то расширяться. В первой половине 90-х у банка было всего одно отделение в стране, а также всего один банкомат, который друзья установили в подъезде своего «элитного» «дипломатического» дома, в котором у них были квартиры, где их поселили влиятельные советские родители «родом из МВЭС СССР».

Говорили, что установить банкомат в подъезде попросил Прохоров, потому что он счел удобным, выходя с утра из дома, разжиться пачкой наличных из своего «домашнего банкомата». Для Москвы начала 90-х, в которой банковские карточки сами по себе еще были экзотикой, «личный домашний банкомат» – это смотрелось шикарно, конечно, и подчеркивало высочайший статус Прохорова, как и Потанина, в тогдашнем обществе.

Банк ОНЭКСИМ давно уже сгинул, слившись с Росбанком, и люди уже не помнят, что был такой ЭЛИТНЫЙ банк «для избранных», ворочавший умопомрачительными суммами, проистекавшими от торговли плодами российских недр. Однако, как мне кажется, в нынешней РФ имеется аналог такого карманного «источника валюты» для сильных мира сего, похожий банк по своим функциям – Газпромбанк. Если ОНЭКСИМ опирался на средства Норильского Никеля, то Газпромбанк – дитя Газпрома. В общем, оба проистекали от дойных коров российского бюджета, из которых самые богатые люди России могли почерпнуть необходимую горсть наличных баксов.

И вот в связи с этим – новость о наезде американцев на Газпромбанк. Американский Минфин внезапно, после «Орешника», распространили санкции на Газпромбанк – то есть сделали то, от чего воздерживались с самого начала войны. Перекрыли этот оазис прежнего мирного времени, которому дозволялись валютные операции в странах Европы и в Америке. Судя по всему, произошло событие высокого уровня значимости, о котором в России пока еще очень мало говорят в СМИ, усиленно делая вид, что «все хорошо, прекрасная маркиза».

Газпром через Газпромбанк получал деньги за свой газ из Европы. Американский наезд перекрывает один из последних источников легальной валюты за российский газ, который был доступен России. Серьезный удар. Вполне возможно, то, что российский рубль на прошлой неделе в очередной раз обвалился глубже 100 рублей за доллар – прямое следствие этого удара. Перекрыт важнейший канал поступления валюты в РФ – понятно, что в результате рубль усыхает.

Стоял такой банкоматик прямо в коридоре Кремля – если что, всегда можно было снять себе пачку «бакинских» на первое время. А теперь – шалишь! Перекрывают кислород, перекрывают…