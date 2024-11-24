Рупор кремлевской пропаганды: 9 лет назад турки сбили наш Су-24

Сегодня 9 лет, как турки в 2015 сбили наш Су-24.

Тогда закончилась наша "дружба" с "другом Реджепом". Потом был период помидорных санкций, отставка отдавшего приказ на огонь премьера Давутоглу, скрытые переговоры при посредничестве Казахстана, попытка военного переворота и убийства Эрдогана, где Россия помогла Эрдогану выжить. И наконец новый формат отношений "ничего личного, просто бизнес", который продолжается до сих пор.

По лицам связанным с этой историей:

Часть боевиков причастных к ней была убита в ходе сирийской войны (но некоторые до сих пор живы и тусят либо в Турции, либо в Идлибе/Джараблусе), а Челик некоторое время отсидел по другому обвинению, но не стрельбу по нашему пилоту. Челик отсидел 5 лет.

Пилоты сбившие борт Пешкова проходили потом по делу о попытке гос.переворота 2016 года и их обвиняли в причастности к террористической организации Гюлена. Дело в итоге заглохло.

Давутоглу по сути стал козлом отпущения и в значительной степени похоронил свои президентские амбиции. "Друг Реджеп" за историю с Су-24 очень криво выражал соболезнования.

Так что в вопросе персональной ответственности исполнителей осталась некоторая недосказанность.

Ну а в плане вопроса "кровь за кровь" с турками поквитались в 2020 году, когда авиаудары пришлись по механизированной колонне турецкой армии в Идлибе (турки признали 35 убитых, неофициальные источники заявляли о 68). Ответственность за удар приняли ВВС Сирии. Как и за ряд похожих историй с ударами по турецкой армии во время сражения за Южный Идлиб в феврале-марте 2020 года.

Ну и в 2020 году наши также махались с турками в Ливии, во время наступления Хафтара на Триполи, где на стороне Хафтара работала ЧВК "Вагнер", а на стороне ПНС Ливии ЧВК SADAT и турецкие наемники из Идлиба. Обе стороны тогда также имели потери в людях и технике.

Что опять же не мешало развитию своеобразных отношений с нашим "другом Реджепом", на которые, в том числе повлияла история с гибелью Су-24, после чего спину для ятагана нашего "друга Реджепа" старались не подставлять. В этом особенность современного мира – тут гибридно воюем, тут сделки заключаем. Все сложно.

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