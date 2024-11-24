Мнение: Загадочный дефицит мяса в Советской России, товарооборот с Африкой и бананофобия в Швеции

1. Genby приводит график роста сельского хозяйства России в эпоху Путина (ссылка). С пшеницей и прочей растительностью всё отлично, хоть в некоторые годы и бывают просадки из-за погоды. Животноводство растёт медленнее, зато уверенно и почти беспрерывно. Россия сейчас с избытком производит зерно, мясо, сахар и растительное масло, то есть всё то, что Советский Союз в больших объёмах был вынужден закупать.

Некоторые фанаты СССР пытаются представить впечатляющие достижения сельского хозяйства России как нечто незначительное – мол, этого всего лишь восстановительный рост после того, как лихие капиталисты в 1990-е всё развалили. Genby, однако, указывает, что даже по советским завышенным данным упадок сельского хозяйства начался ещё в последние годы СССР, в 1990 году:

…по сравнению с СССР [в целом] то что творилось в РСФСР после убийства русской деревни, было намного хуже. Вот что написано странице 391 статсборника Народное хозяйство РСФСР 1990 года.

«В 1990 г. положение с продовольственным снабжением населения ухудшилось. Результаты работы сельского хозяйства в 1990 г. были ниже, чем в 1989 г. Сократились валовые сборы сахарной свеклы, подсолнечника, льноволокна, картофеля, овощей, плодов и ягод, винограда. Устойчивое ежегодное наращивание производства продуктов животноводства в первые три года прошедшего пятилетия сменилось снижением темпов, а по отдельным продуктам — его спадом. Уменьшилось производство молока, яиц и шерсти. Объем выпуска продовольственных товаров возрос лишь на 1,4%. Сократилось производство мяса, маргариновой продукции, сахара, чая, крупы, мясных и плодоовощных консервов, безалкогольных напитков, сыров, товарной пищевой рыбной продукции, соли. Продолжалось выбытие из оборота земель, сокращение посевов сельскохозяйственных культур. Оставалась слабой кормовая база животноводства. Уменьшилась численность основных видов скота. Низок технический уровень большинства предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Допускались большие потери сельскохозяйственной продукции на стадиях производства, заготовки, транспортировки, хранения, переработки и реализации.»

В 1991 статсборник «Народное Хозяйство» так и не вышел, хотя сельское хозяйство упало еще на 5%. Тренд на на упадок с 1989 года был заложен в советские времена. И даже если бы СССР выжил, кушать мы стали бы гораздо меньше, в любом случае. И это при том, что уже есть было нечего. Ныне любители СССР винят во всем приход капитализма, хотя страну до ручки довели коммунисты. Пик сельского хозяйства пришелся на 1989 год, в этот год был самый большой импорт еды за границей, а потом через 2 года всё развалили.

Развал продолжался до 1998 года. Потом пришёл Путин и картина стала меняться на глазах, впервые с 1913 года россияне снова наелись. Индекс сельхозпроизводства с 1999 года вырос вдвое. В 2020 году впервые российский экспорт еды обогнал импорт.

Людям с хорошей памятью вполне очевидно, что с едой в РСФСР всё было плохо ещё задолго до 1989 или 1990 года. Самая простая пища, вроде хлеба, в 1980-х в магазинах была, однако всё остальное, – колбаса, мясо, рыба, фрукты и овощи в несезон, – были предметом дефицита. Всё это приходилось «доставать» путём стояния в многочасовых очередях, поездок в «колбасных электричках» и блата.

Если же верить советским данным, то продукция животноводства России, несмотря на рост, даже по состоянию на 2023 год смогла восстановиться лишь до 77% от уровня 1989 года! У нас сейчас с мясом всё хорошо, мы производим в тоннах больше мяса, чем РСФСР на пике, а импорт мяса не так уж велик. Казалось бы, в таком случае, советские граждане в 1989 году должны были быть просто завалены мясом, если производство тогда было выше?

Можно посмотреть на различия в структуре производства: в 1990 году половина мяса, производимого в РСФСР, приходилась на мясо КРС, а сейчас приходится лишь 1/7 часть, зато чуть менее половины теперь приходится на мясо птицы (ссылка). Это, в целом, хорошо, так как курятина примерно настолько же калорийная, как говядина, но проще в приготовлении, легче переваривается и полезнее для здоровья. Однако говядина – более дорогое мясо. Это может быть возможным объяснением того, почему в СССР животноводство, при формальном подсчёте, якобы выдавало больше продукции, чем современное российское.

Приятная для фанатов СССР картина омрачается, если учесть следующие важные обстоятельства:

А. Помимо мяса в животноводческую продукцию входит производство шерсти и кожи, которые в СССР имели большое значение, а в наше время – значительно меньшее, из-за перехода на синтетические ткани.

Б. Качество советской говядины было низким. Ставку делали на молочные и мясо-молочные породы скота, тогда как специализированные мясные породы были представлены слабо. Говяжье мясо советского образца было жилистым и далеко не столь съедобным и удобоваримым, как сегодня.

В. В СССР товарное значение имело не только чистое мясо, но и субпродукты, от требухи до костей. В наше время они востребованы куда меньше (опять же, из-за возросших стандартов питания).

Г. В СССР существовала огромная разница между тем, сколько формально было произведено мяса в убойном весе, и тем, сколько реально попадало на прилавки к покупателям. Потери при хранении, транспортировке и продаже были огромными, в десятки процентов на каждом этапе.

Д. Для советской экономики, – и для сельского хозяйства в особенности, – были характерны значительные приписки. Колхозам нужно было обязательно выполнить и перевыполнить план, отчитаться. Начальство предпочитало в цифры верить — или, во всяком случае, не наказывать тех, кто формально выполнял план, но врал. Сколько реально мяса достанется простому «инженер Иван, город Калинин» никого особо не интересовало.

После 1989 года, на фоне проходивших тогда экономических реформ, приписки отчасти потеряли смысл, да и скрывать их в условиях гласности стало сложнее. Значительная часть спада сельского хозяйства начиная с 1990 года, судя по всему, происходила только на бумаге – показатели пошли вниз, так как в отчёты начала протекать правда.

2. Африка становится всё более значимым торговым направлением для России. Мы поставляем туда зерно, топливо и продукцию машиностроения (ссылка):



Товарооборот России и стран Африки вышел на исторический максимум – до $24,5 млрд. Об этом на открытии пленарного заседания первой министерской конференции форума партнерства «Россия – Африка» в Сочи заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. <…>

По данным Федеральной таможенной службы России, российский экспорт в Африку в 2023 г. в стоимостном выражении вырос на 43% до $21,2 млрд. Как пишет РБК со ссылкой на данные исследования Российского экспортного центра (РЭЦ), в 2021 г. 29% российского товарного экспорта заняла продукция машиностроения ($4,2 млрд), а 24% – зерновые ($3,5 млрд). Ещё на $2,9 млрд поставила Россия странам континента углеводородного топлива.

Больше всего товаров Россия в 2021 г. экспортировала в Египет (28% общих экспортных объемов в Африку, или $4,2 млрд), Алжир (20%, $3 млрд), Сенегал (8%, $1,2 млрд) и Марокко (тоже 8%, $1,2 млрд), следует из данных РЭЦа.

Две трети наших поставок, таким образом, приходится на Северную Африку. Это значит, что у нас отличные перспективы развития: более южные регионы Африки также нуждаются в русских товарах.

3. Их нравы. Борцы за права женщин в Швеции по загадочной причине боятся бананов (ссылка):

Министр по делам гендерного равенства Швеции Паулина Брандберг запрещает приносить бананы на встречи с ней из-за своей «бананофобии», пишет Expressen.

Брандберг признавалась в своей «фобии» ранее в соцсетях. Издание ознакомилось с выдержками из электронных писем сотрудников Брандберг.

Например, перед встречей со спикером парламента, помощники министра писали запрос с просьбой убрать бананы из помещений: «В местах, где будет присутствовать министр, не должно быть никаких следов бананов».

Газета уточняет, что Брандберг, у которой нет аллергии, отказывается комментировать разумность своего требования. Министр ответила изданию, что получает «профессиональную помощь» в связи со своей фобией.