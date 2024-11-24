 

Австралия готовится легализовать браки с кенгуру

24.11.2024, 19:33, Разное
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Австралийское правительство объявило о намерении стать первым в мире государством, которое официально признает браки между людьми и кенгуру. Согласно новому закону, животные смогут давать письменное согласие на заключение брака, что позволит парам оформить свои отношения на законных основаниях.

«Любовь не знает границ, будь то границы пола, возраста или даже вида, — заявил министр внутренних дел Австралии Майкл Браун. “Мы понимаем, что многие наши граждане уже живут в гармонии с кенгуру, и считаем своим долгом предоставить им возможность узаконить свои отношения».

Закон предусматривает ряд жёстких условий – так, кенгуру должен быть не моложе трёх лет, чтобы он мог осознавать свои действия. Вдобавок животному предстоит подписать специальное заявление о согласии на брак у зоолога-нотариуса. Кроме того, перед заключением брака будущие супруги обязаны пройти курс обучения, в ходе которого они узнают об особенностях поведения кенгуру и правилах ухода за ними.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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