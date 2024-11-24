Рупор кремлевской пропаганды: Десантники в Дарьино

Дарьино. Курская область.

Десантники вернули (https://t.me/SolovievLive) в поселок российский флаг. Но полностью Дарьино еще не зачищено. Противник упирается всеми силами.

Помимо продвижения у Дарьино есть у нас и продвижение в районе Плехово.

Также продолжается осмотр лесного массива к югу от Ольговки, где противник оставил после себя несколько сотен убитых (по разным озвучиваемым оценкам суммарно от 300 до 400 человек за все время, которых предстоит собирать по лесу и посадкам).

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