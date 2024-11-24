 

SpaceX бросила все силы на разработку генератора силового поля, защищающего от мигрантов

24.11.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская корпорация SpaceX временно переключается с космоса на охрану границ – все основные инженерные силы компании брошены на разработку генератора силового поля, который прикроет границу с Мексикой и не даст мигрантам нелегально попадать в страну.

Он будет создавать невидимую стену глубиной до 200 метров и высотой до 500 метров.

На первом этапе компания Илона Маска инвестирует собственные средства, но избранный президент Дональд Трамп, по информации Bloomberg, уже пообещал организовать госконтракт, который с лихвой покроет издержки.

– Слоган проекта – «Космические технологии на страже нашей границы», – поделился источник издания. – Технологии и в самом деле невероятные, потому что подобный генератор изначально планировалось использовать для защиты корабля от космического мусора.

Если Трампу удастся убедить Конгресс профинансировать этот проект, следующим этапом станет разработка гигантской лазерной установки, которая будет испепелять нелегалов, пытающихся перелететь силовое поле на самодельных воздушных аппаратах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Трамп анонсировал создание худсоветов для борьбы с Голливудом

24.11 / Мнение: Электрификация России при Николае II

24.11 / Реактивный серф Canvas позволит прокатиться по волнам со скоростью 60 км/ч

24.11 / «Химию выдумали колдуны, чтобы поработить мир» – российские учёные раскрыли очередной заговор коллективного Запада

24.11 / В России работают над бесконтактной технологией оплаты на базе Bluetooth

24.11 / Депутатский креатив: Госдума перевела рекордную сумму за идеи от ИА «Панорама»

24.11 / Мнение «аналитика»: Об ударах по Европе… Новый кризис на подходе?

24.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Зависимость телефонного мошенничества от ракетных ударов

24.11 / Вскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в “Сумерках”

24.11 / Мнение: Чтоб живым не гореть в огне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика