SpaceX бросила все силы на разработку генератора силового поля, защищающего от мигрантов

Американская корпорация SpaceX временно переключается с космоса на охрану границ – все основные инженерные силы компании брошены на разработку генератора силового поля, который прикроет границу с Мексикой и не даст мигрантам нелегально попадать в страну.

Он будет создавать невидимую стену глубиной до 200 метров и высотой до 500 метров.

На первом этапе компания Илона Маска инвестирует собственные средства, но избранный президент Дональд Трамп, по информации Bloomberg, уже пообещал организовать госконтракт, который с лихвой покроет издержки.

– Слоган проекта – «Космические технологии на страже нашей границы», – поделился источник издания. – Технологии и в самом деле невероятные, потому что подобный генератор изначально планировалось использовать для защиты корабля от космического мусора.

Если Трампу удастся убедить Конгресс профинансировать этот проект, следующим этапом станет разработка гигантской лазерной установки, которая будет испепелять нелегалов, пытающихся перелететь силовое поле на самодельных воздушных аппаратах.

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