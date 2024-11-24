Трамп анонсировал создание худсоветов для борьбы с Голливудом

Новый президент США Дональд Трамп анонсировал создание специальных художественных советов для контроля над американской киноиндустрией. По словам политика, это поможет очистить Голливуд от деструктивных элементов и использовать кинематограф для пропаганды традиционных ценностей.

Для этого по инициативе главы государства будет создан Федеральный комитет кинематографии, который займётся выдачей прокатных удостоверений фильмам для проката на территории США. Специальная комиссия из представителей творческой интеллигенции и общественников вынесет вердикт о соответствии картины морально-духовным ценностям американского народа. От представителей профсоюза артистов в неё войдут Мэл Гибсон, Канье Уэст, Дэйна Уайт, Азилия Бэнкс и рэпер 50 Cent, председателем по инициативе Трампа станет Халк Хоган.

«Никаких больше «голубых» на экранах! Такие фильмы как «Горбатая гора» и «Барби» нужно сжечь. Мы приведём Голливуд в меридиан», – заявил Хоган.

Он добавил, что в состав каждой комиссии по приёмке фильмов в обязательном порядке включат по три домохозяйки из республиканских штатов, владельца оружейного магазина и жителя сельской местности. Американцам из Калифорнии и Нью-Йорка запретят участвовать в предпросмотрах картин.

«Мы создадим прекрасные, просто фантастические худсоветы. Такие худсоветы, каких вы ещё не видели. А всяким актёрам пора определиться, с кем вы деятели искусства», – прокомментировал свою инициативу Трамп.

После фомирования худсоветов Трамп и его соратники планируют утверждать сценарии новых фильмов и актёров на роли в них, также будет создан список неблагонадёжных деятелей искусства – их занесут в стоп-лист и запретят сниматься на территории США.

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