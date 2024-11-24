Мнение: Электрификация России при Николае II

Читаю советский учебник за 9-й класс. Там в деталях рассказано, как конкретно большевики устроили в Петрограде классический майдан — ударили в спину воюющую Россию и организовали на радость немцам Февральскую революцию. Рекомендую прочесть начиная со страницы 118 (ссылка). Можно прямо на скриншоты разбирать — для просвещения наивных душ, которые думают, будто Ленин и Сталин были кем-то типа Минина и Пожарского: патриотами, пришедшими в смутное время из народа, чтобы спасти Россию от захватчиков.

Также там сказано интересное про электричество: оказывается, при царе не только лучины жгли, электричество было и до 1917 года. План ГОЭЛРО предусматривал всего лишь увеличение выработки электричества, а не строительство энергетической инфраструктуры с нуля. Цитирую тот же учебник:

В течение 10—15 лет намечалось построить 30 крупных районных электростанций общей мощностью 1,5 млн. киловатт, т.е. в полтора раза больше, чем имелось в России в 1913 г.

В Большой Советской Энциклопедии, однако, ясно сказано, что увеличивать было особо нечего, так как русские были отсталыми дикарями (2-е издание, т. 48, стр. 445) — «Россия перед началом Первой мировой войны по производству электроэнергии находилась на одном из последних мест в мире, уступая по мощности электроснабжения таким странам, как Германия (в 3,5 раза) и США (в 20 раз)». Но если так, в чём же тогда было величие плана ГОЭЛРО? Была одна карликовая электростанция в Петрограде, для освещения трёх лампочек перед царским дворцом, построили дополнительно к ней вторую, в Москве. Разве это коммунистический масштаб?

Разгадку можно найти в исследовании Николая Симонова, энергетика из Федеральной Сетевой Компании (ФСК ЕЭС). Если коротко: советские источники не врали прямо, как это делают современные нам неокомми, а создавали выгодную им иллюзию при помощи умолчаний и манипуляций.

Обывателю скармливали в СССР такую логику: отсталая Российская Империя медленно и плохо развивалась, с трудом достигнув своего максимума в 1913 году. Потом глупый царь ввязался в войну с Германией, и экономика Российской Империи рухнула отвесно вниз. Поэтому мы — честные и благородные советские пропагандисты — сравниваем мощь Советского Союза не с 1916, а с 1913 годом, то есть с вершиной экономических достижений хилого царизма.

В реальности, однако, капиталистическая экономика Российской Империи показала себя в военное время значительно лучше, чем неуклюжая плановая экономика СССР, и, кстати, лучше, чем экономики других крупных участников Первой мировой. Промышленное производство выросло с 1913 по 1916 год более чем на 20%, а конкретно выработка электричества за этот период более чем удвоилась. Таким образом, амбициознейший план ГОЭЛРО, самый главный и самый большой проект молодой Советской Республики, предусматривал всего лишь возврат к дореволюционным показателям, то есть восстановление разрушенных в период ленинской разрухи мощностей.

К чести коммунистов, выполнить свой план им удалось. К достигнутым при Николае II объёмам выработки электричества они сумели вернуться уже примерно в 1928 году.

Саму статью господина Симонова можно прочесть вот здесь (ссылка). Немного фактов оттуда:

— города в России электрифицировались до 1917 года сотнями, деревни — тоже;

— примерно треть обрабатывающей промышленности работала на электричестве уже к 1913 году;

— данные за 1916 год сильно преуменьшены, так как охватывали только 6 районов, и так как данные по новым электростанциям поступали с большой задержкой;

— в мирном 1928 году СССР выработал примерно столько же энергии, как и воюющая Российская Империя в 1916;

— за 1917-1920 годы выработка электричества в Советской России сократилась в 3-4 раза от имперского уровня, из-за чего Россия перешла в разряд отстающих.

Добавлю к этому, что статистику по Российской Империи за 1916 год собирали инженеры-разработчики плана ГОЭЛРО, у которых не было интереса преувеличивать дореволюционные показатели (ссылка) — обозначенную ими цифру около 5 млрд кВт*час мы можем считать как минимум не завышенной. Таким образом, в 1916 по выработке энергии Россия делила 3-4 место в мире с Великобританией. Франция, Италия и Япония от нас отставали. За годы ленинской разрухи мы стремительно вылетели из списка лидеров и вернуться в него смогли только через 18 потерянных для экономики лет — в 1935 году.