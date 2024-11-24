 

Реактивный серф Canvas позволит прокатиться по волнам со скоростью 60 км/ч

24.11.2024, 11:55, Разное
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Электродоска для серфинга Canvas шведско-американской компании Lind позволит прокатиться по волнам на скорости в 60 км/ч.

Она выпускается в двух вариантах — коротком 182 см и среднем 190 см. Корпус изготовлен из пенополистирола, армированного эпоксидной смолой, а хвостовой блок отделан дубом. Двигатель работает от литиевой батареи. Электрическая система, приводящая в движение Canvas — это отдельное устройство, подключаемое перед спуском на воду. Чтобы привести доску в рабочее положение достаточно 10 секунд.

Общий вес Canvas — 34 кг, из них 7 кг приходится на доску, 17 кг весит батарея и 10 кг двигатель. Ее мощность 27 л. с., что позволяет серферу разгоняться до 60 км/ч. Управляется доска с помощью беспроводного пульта, а двухчасового заряда батареи хватает на 45 минут хода.

Благодаря модульной разборной конструкции она удобна при переноске: доску можно нести под мышкой, а батарею и двигатель в специальном рюкзаке. Однако, чтобы стать обладателем Canvas придется раскошелиться на весьма внушительные $25000. Поставки начнутся в апреле 2025 года.

Источник &#8212 Lind


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