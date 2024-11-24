 

«Химию выдумали колдуны, чтобы поработить мир»: российские учёные раскрыли очередной заговор коллективного Запада

24.11.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Учёный совет Российской академии естественных наук (РАЕН) единогласно принял постановление о признании химии лженаукой, преподавание которой необходимо незамедлительно прекратить в учебных заведениях. Выяснилось, что так называемая наука о строении и свойствах веществ – мистификация, созданная западными средневековыми чернокнижниками для захвата власти.

«Химию выдумали колдуны-алхимики, чтобы поработить мир. Потом на этом базисе появилась надстройка, за разработкой которой уже стоят политики коллективного Запада. Они использовали эту науку для колонизации свободолюбивых народов и продвижения своей деструктивной идеологии по всему миру», – сказал академик РАЕН Виктор Петрик. 

В Министерстве просвещения пообещали максимально оперативно рассмотреть обращение учёных – уже в следующем году вместо химии российские школьники и студенты будут изучать расширенный курс отечественной истории, а «Разговоры о важном» станут ежедневными. 

«Мы давно подозревали, что с этой лженаукой что-то не то, но теперь эти факты получили академическое подтверждение. Мы начали готовить новые учебные планы, часы химии будут переброшены на проверенные предметы, в том числе на историю Россию», – написал министр просвещения Сергей Кравцов в своём Telegram-канале. 

РАЕН планирует в начале 2025 года вынести вопрос об очередном заговоре коллективного Запада на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН для международного осуждения лженауки. Представители Ирана, Венесуэлы, КНДР и других дружественных стран уже поддержали российских учёных и пообещали «полную поддержку в разоблачении мистификации».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / В России работают над бесконтактной технологией оплаты на базе Bluetooth

24.11 / Депутатский креатив: Госдума перевела рекордную сумму за идеи от ИА «Панорама»

24.11 / Мнение «аналитика»: Об ударах по Европе… Новый кризис на подходе?

24.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Зависимость телефонного мошенничества от ракетных ударов

24.11 / Вскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в “Сумерках”

24.11 / Мнение: Чтоб живым не гореть в огне

24.11 / Напряженные отношения в браке Меган Маркл и принца Гарри ухудшились

24.11 / Мнение: Взрыв на болоте

24.11 / Мнение «аналитика»: О шансе Украины «отпетлять» от Руины… Упущен?

23.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Закрытие бреши после ядерного удара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика