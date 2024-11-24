«Химию выдумали колдуны, чтобы поработить мир»: российские учёные раскрыли очередной заговор коллективного Запада

Учёный совет Российской академии естественных наук (РАЕН) единогласно принял постановление о признании химии лженаукой, преподавание которой необходимо незамедлительно прекратить в учебных заведениях. Выяснилось, что так называемая наука о строении и свойствах веществ – мистификация, созданная западными средневековыми чернокнижниками для захвата власти.

«Химию выдумали колдуны-алхимики, чтобы поработить мир. Потом на этом базисе появилась надстройка, за разработкой которой уже стоят политики коллективного Запада. Они использовали эту науку для колонизации свободолюбивых народов и продвижения своей деструктивной идеологии по всему миру», – сказал академик РАЕН Виктор Петрик.

В Министерстве просвещения пообещали максимально оперативно рассмотреть обращение учёных – уже в следующем году вместо химии российские школьники и студенты будут изучать расширенный курс отечественной истории, а «Разговоры о важном» станут ежедневными.

«Мы давно подозревали, что с этой лженаукой что-то не то, но теперь эти факты получили академическое подтверждение. Мы начали готовить новые учебные планы, часы химии будут переброшены на проверенные предметы, в том числе на историю Россию», – написал министр просвещения Сергей Кравцов в своём Telegram-канале.

РАЕН планирует в начале 2025 года вынести вопрос об очередном заговоре коллективного Запада на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН для международного осуждения лженауки. Представители Ирана, Венесуэлы, КНДР и других дружественных стран уже поддержали российских учёных и пообещали «полную поддержку в разоблачении мистификации».

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