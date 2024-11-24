В России работают над бесконтактной технологией оплаты на базе Bluetooth

Специалисты российских банков совместно работают над новой технологией оплаты по протоколу Bluetooth, а в «Сбере» данный сервис планируют запустить в будущем году. Пользователи смогут оплачивать покупки, просто приложив смартфон к терминалу.

Как уточнили в «Сбере», технология сможет работать на устройствах с любой операционной системой — и Android, и iOS. Оплата по Bluetooth на поддерживаемых терминалах «Сбера» будет проходить за счет приложений, установленных на телефонах покупателей.

Кроме того, в прошлом месяце НСПК, являющаяся оператором систем «Мир» и «СБП», объявила о создании аналогичного сервиса, получившего название «Волна», который также работает по Bluetooth и совместим с Android-устройствами и смартфонами Apple. Его тестирование начнется в 2025 году и к нему уже согласны присоединиться несколько крупных российских банков.

Как отмечают эксперты, бесконтактная оплата по Bluetooth будет устанавливать защищенное и стабильное соединение между платежным терминалом и устройством покупателя, но в отличие от модуля NFC, который, к примеру, используется в Apple Pay, такая технология имеет большую дальность работы, а также гибкостью.

Однако в целях обеспечения максимальной безопасности разработчикам необходимо будет внедрить новые стандарты шифрования, а также токенизации, и массово отечественная технология оплаты по Bluetooth начнет появляться в терминалах не ранее 2026 года.