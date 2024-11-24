 

Депутатский креатив: Госдума перевела рекордную сумму за идеи от ИА «Панорама»

24.11.2024, 9:33, Разное
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В этом году Государственная дума Российской Федерации установила новый рекорд по выплатам за использование идей и концепций, предложенных известным сатирическим изданием ИА «Панорама». По данным источников, общая сумма авторских отчислений составила 122 миллиона рублей – почти вдвое больше, чем годом ранее.

ИА «Панорама», базирующееся в роскошных апартаментах Монте-Карло, уже давно стало источником вдохновения для многих депутатов. Часто представители власти обращаются к публикациям издания в поисках свежих решений для своих законодательных инициатив. Это позволяет им экономить время на разработку новых проектов, а также получать дополнительный пиар-эффект благодаря необычному подходу.

По словам экспертов, средняя стоимость одной идеи составляет около 2 миллионов рублей. Однако, если депутатская инициатива включает в себя целые абзацы текста из публикаций «Панорамы», то гонорар может увеличиться до 6 миллионов рублей. За последний год было зафиксировано несколько таких случаев, когда целые законопроекты оказались практически копиями статей издания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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