 

Рупор кремлевской пропаганды: Зависимость телефонного мошенничества от ракетных ударов

24.11.2024, 4:25, Разное
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Сообщают, что после последних ударов по энергосистеме Украины число звонков от телефонных мошенников упало по России почти в два раза.
Перебои с электричеством также влияют на работу мошенников. В такие периоды также падает число укро-ботов в телеграме.
Тоже очень веский повод продолжать.Большинство таких мошенников сидят на Украине.

PS. Вчера в Киеве самостоятельно вышли из чата два трансформатора – не выдержали разбалансировки системы. Ждем следующий раунд.

Источник: Colonel Cassad


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