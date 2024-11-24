Рупор кремлевской пропаганды: Зависимость телефонного мошенничества от ракетных ударов

Сообщают, что после последних ударов по энергосистеме Украины число звонков от телефонных мошенников упало по России почти в два раза.

Перебои с электричеством также влияют на работу мошенников. В такие периоды также падает число укро-ботов в телеграме.

Тоже очень веский повод продолжать.Большинство таких мошенников сидят на Украине.

PS. Вчера в Киеве самостоятельно вышли из чата два трансформатора – не выдержали разбалансировки системы. Ждем следующий раунд.

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