 

Вскрылись неожиданные подробности съемок Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт в “Сумерках”

24.11.2024, 4:10, Новости дня
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Фильмы, вдохновленные работами Майер, принесли мировую славу Кристен Стюарт, Роберту Паттинсону и Тейлору Лотнеру. Спустя годы после премьеры финального фильма, армия поклонников лишь растет. Интересные детали о создании саги по-прежнему вызывают живой интерес у зрителей, и многие из них продолжают открывать для себя новые аспекты.

21 ноября первый фильм саги отметил свой 16-й день рождения, и в честь этого события мы решили рассказать несколько неожиданных фактов со съемок. Например, стало известно, что Роберту Паттинсону грозили арестом, если он решит начать роман с Кристен Стюарт. На момент кастинга Кристен была несовершеннолетней, а Роберту уже исполнился 21 год. Это привело к неловкому разговору между актером и режиссером Кэтрин Хардвик. Она прямо предупредила его: “Даже не думай заводить с ней роман. Тебя могут арестовать”.

Также стоит упомянуть, что Ванесса Хадженс претендовала на роль Леи Клируотер. В конечном итоге эту роль сыграла Джулия Джонс, но ей пришлось соперничать не только с Хадженс, но и с Мирандой Керр.

Не менее интересным фактом является то, что Том Фелтон, известный по роли Драко Малфоя в “Гарри Поттере”, также пробовался на роль Райли, которую в итоге сыграл Ксавье Сэмюэль. На эту роль также претендовал Ченнинг Татум.

Кристен Стюарт иногда носила парик во время съемок. В одной из частей саги — “Затмение” — ей пришлось использовать парик, так как она подстриглась для другой роли. “Они будут ненавидеть меня за это, но мне предлагали много странных решений”, — вспоминает Кристен о попытках воссоздать волосы ее героини.

Кроме того, свадьба Эдварда Каллена и Беллы Свон была снята с настоящим священником. Роберт Паттинсон в шутливой форме отметил: “Технически мы женаты, потому что священник все сделал по правилам”. Это добавило интереса к их реальным отношениям, так как в тот момент они встречались и в жизни. Несмотря на романтические чувства, пара рассталась в 2012 году.


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