Мнение: Чтоб живым не гореть в огне (с)
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Пишут, что Путин только что подписал закон о запрете «пропаганды чайлдфри», там за эту пропаганду ответственность вплоть до уголовной и штрафы в 5 млн. рублей. В связи с этим возникает вопрос – а как быть с тем, что нынешняя, бьющая из всех дыр государственная пропаганда интенсивного деторождения сама по себе является самой натуральной пропагандой чайлдфри? Ведь в чем суть потуг государственных пропагандистов? Среди них никто не скрывает, что государству вдруг позарез понадобились солдаты, а их, дескать, маловато, поэтому и нужно их интенсивно рожать. Ну и как это может стимулировать рождаемость? Вы, бабы, дескать, рожайте, а детей мы у вас потом заберем – они нам самим нужны! Так, что ли?
Очевидно, что столь откровенное провозглашение целей деторождения может способствовать только снижению мотивации женщин к тому, чтобы стать матерями. Помню, в застойные годы была очень популярной рок-опера Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Ее сейчас, по закону о запрете пропаганды чайлдфри, должны будут запретить, потому что там есть такая ария – «Колыбельная нерожденному сыну», которую поет изнасилованная бандитами беременная жена Хоакина Мурьеты.
Не родись, мой сын, не родись
В нерожденный прах обратись
Долгожданный, родись на свет
В темноту, где ни слез, ни бед.
Нерожденным сгори во мне,
Чтоб живым не гореть в огне!
Я тебя во мрак унесу,
В землю, корни, листву, росу…
Не живи мой сын, не живи
Там, где мать лишили любви!
Не иди в этот мир, здесь грязь,
Лучше поле травой укрась…
Не живи, сынок, не живи,
Там, где корчилась мать в крови!
(стихи Пабло Неруды)
Удивительно – в самом деле они думают, что кто-то побежит рожать, зная, что рожать придется на смерть? Некрофилы херовы… Пусть сами себя оштрафуют на 5 млн. рублей!
Источник: Размышления вольного социолога
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