 

Мнение: Чтоб живым не гореть в огне (с)

24.11.2024, 3:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пишут, что Путин только что подписал закон о запрете «пропаганды чайлдфри», там за эту пропаганду ответственность вплоть до уголовной и штрафы в 5 млн. рублей. В связи с этим возникает вопрос – а как быть с тем, что нынешняя, бьющая из всех дыр государственная пропаганда интенсивного деторождения сама по себе является самой натуральной пропагандой чайлдфри? Ведь в чем суть потуг государственных пропагандистов? Среди них никто не скрывает, что государству вдруг позарез понадобились солдаты, а их, дескать, маловато, поэтому и нужно их интенсивно рожать. Ну и как это может стимулировать рождаемость? Вы, бабы, дескать, рожайте, а детей мы у вас потом заберем – они нам самим нужны! Так, что ли?

Очевидно, что столь откровенное провозглашение целей деторождения может способствовать только снижению мотивации женщин к тому, чтобы стать матерями. Помню, в застойные годы была очень популярной рок-опера Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Ее сейчас, по закону о запрете пропаганды чайлдфри, должны будут запретить, потому что там есть такая ария – «Колыбельная нерожденному сыну», которую поет изнасилованная бандитами беременная жена Хоакина Мурьеты.

Не родись, мой сын, не родись
В нерожденный прах обратись
Долгожданный, родись на свет
В темноту, где ни слез, ни бед.

Нерожденным сгори во мне,
Чтоб живым не гореть в огне!
Я тебя во мрак унесу,
В землю, корни, листву, росу…

Не живи мой сын, не живи
Там, где мать лишили любви!
Не иди в этот мир, здесь грязь,
Лучше поле травой укрась…

Не живи, сынок, не живи,
Там, где корчилась мать в крови!
(стихи Пабло Неруды)

Удивительно – в самом деле они думают, что кто-то побежит рожать, зная, что рожать придется на смерть? Некрофилы херовы… Пусть сами себя оштрафуют на 5 млн. рублей!

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Орешник и все-все-все..

24.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Ничего личного – просто бизнес… или что такое Америка

24.11 / Мнение: Взрыв на болоте

24.11 / Мнение «аналитика»: О шансе Украины «отпетлять» от Руины… Упущен?

23.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Закрытие бреши после ядерного удара

23.11 / Мнение: Письмо: “Выглядеть ухоженной старухой”

23.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Ловушка для обладателей брони от мобилиациии

23.11 / Мнение: Брежнев про украинизацию, Нестор Махно про украинизацию и передача «украинских» трофеев

23.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Миропорядок основанный на “Это другое”.

23.11 / В Бельгии создали нейросеть, которая угадывает PIN-код по выражению лица

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика