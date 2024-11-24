Мнение: Чтоб живым не гореть в огне (с)

Пишут, что Путин только что подписал закон о запрете «пропаганды чайлдфри», там за эту пропаганду ответственность вплоть до уголовной и штрафы в 5 млн. рублей. В связи с этим возникает вопрос – а как быть с тем, что нынешняя, бьющая из всех дыр государственная пропаганда интенсивного деторождения сама по себе является самой натуральной пропагандой чайлдфри? Ведь в чем суть потуг государственных пропагандистов? Среди них никто не скрывает, что государству вдруг позарез понадобились солдаты, а их, дескать, маловато, поэтому и нужно их интенсивно рожать. Ну и как это может стимулировать рождаемость? Вы, бабы, дескать, рожайте, а детей мы у вас потом заберем – они нам самим нужны! Так, что ли?

Очевидно, что столь откровенное провозглашение целей деторождения может способствовать только снижению мотивации женщин к тому, чтобы стать матерями. Помню, в застойные годы была очень популярной рок-опера Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Ее сейчас, по закону о запрете пропаганды чайлдфри, должны будут запретить, потому что там есть такая ария – «Колыбельная нерожденному сыну», которую поет изнасилованная бандитами беременная жена Хоакина Мурьеты.

Не родись, мой сын, не родись

В нерожденный прах обратись

Долгожданный, родись на свет

В темноту, где ни слез, ни бед.

Нерожденным сгори во мне,

Чтоб живым не гореть в огне!

Я тебя во мрак унесу,

В землю, корни, листву, росу…

Не живи мой сын, не живи

Там, где мать лишили любви!

Не иди в этот мир, здесь грязь,

Лучше поле травой укрась…

Не живи, сынок, не живи,

Там, где корчилась мать в крови!

(стихи Пабло Неруды)

Удивительно – в самом деле они думают, что кто-то побежит рожать, зная, что рожать придется на смерть? Некрофилы херовы… Пусть сами себя оштрафуют на 5 млн. рублей!