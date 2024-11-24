Напряженные отношения в браке Меган Маркл и принца Гарри ухудшились

Однако, судя по последним новостям, их попытки создать гармоничную семью не увенчались успехом. С каждым днем все больше слухов о разладе в их отношениях заполняют информационное пространство.

Семья принца Гарри изначально не приняла Меган, что стало тяжелым бременем для их брака. Несмотря на это, он сделал выбор в пользу любви и женился на ней. Вскоре после этого супруги поняли, что жизнь в королевском дворце не приносит им счастья, и в 2020 году они покинули Великобританию, обосновавшись в солнечной Калифорнии.

Однако сейчас становится очевидным, что их отношения далеки от идеала. Принц Гарри и Меган Маркл все чаще становятся предметом обсуждений из-за постоянных конфликтов и охлаждения чувств. Ярким примером этого стало решение Гарри отметить Рождество без своей жены. Он организует встречу, на которую пригласит гостей для общения, но без участия Меган. По информации “Radar Online”, приглашения уже разосланы, что подтверждает: пара действительно отдаляется друг от друга.

Ситуация усугубляется тем, что в последнее время Гарри и Меган стали все чаще появляться на публичных мероприятиях по отдельности. Это может свидетельствовать о том, что они пытаются избежать лишнего внимания и сохранить свои имиджи. Однако такая стратегия лишь подчеркивает существующие проблемы в их отношениях. Все больше людей начинают сомневаться в том, смогут ли они преодолеть текущие трудности.

Кроме того, в октябре пара приобрела дом в Португалии, что добавляет масла в огонь слухов о возможном разрыве. Эта покупка недвижимости может быть связана с их намерением получить «золотую визу», позволяющую безвизовый въезд в Шенгенскую зону. Вполне возможно, что такая стратегия является частью их плана на будущее, однако она также может свидетельствовать о стремлении создать отдельные жизни.