Мнение: Взрыв на болоте

Решил тут как-то вспомнить, что было в умах сограждан ровно год назад, прошлой осенью – и вспомнил, что прошлой осенью был какой-то немыслимый хайп вокруг сериала «Слово пацана». О нем только и говорили, что называется, «в каждой маршрутке», выступали какие-то депутаты, прокуроры, кинокритики, стучала по клаве бесчисленная «неравнодушная общественность» – словом, судя по реакции, сериал моего любимца Жоры Крыжовникова «всех глубоко перепахал» и стал настоящим общественным явлением в стране. Культурным шоком! Поставил какие-то значимые проблемы, разбудил общественную мысль, произвел настоящий взрыв в общественном пространстве…

И вот – прошел год. Осень 2024. «Слово пацана» отгремело – и, похоже, с концами. Я с любопытством озираюсь вокруг – есть что-то, что в принципе сегодня вокруг меня как-то напоминает об этом «значимом общественным событии»? Да вообще ничто! Все забыли, еще полгода – никто и не вспомнит, «о чем это вообще». В чем причина такого забвения – в природе самого русского общества, где любое волнение утихает без следа? Этакий «взрыв на болоте» – сначала всех забрызгает грязью, а потом всё засосет, зарастет все той же ряской, и всё опять как было, никаких отметин? Общество такое – никакое. Ни памяти, ни воли. Ничего не в силах запоминать?

Или сам сериал оказался в итоге никаким?

Наверно, верны оба предположения. И общество бессмысленное, и фильмец оказался ему под стать. Ни о чем. Я поначалу все никак не мог для себя уяснить, почему я никак не могу этим произведением увлечься, как-то всё туго шло. Потом осенило – главный герой! Жора, который всегда так классно подбирал актеров, на главную роль будущего боевика банды взял паренька с удивительно ПУСТЫМИ глазами. Истинно народный типаж. С такими у нас половина любого города ходит, но лица безо всякого выражения стандартно, при всей их распространенности вызывают тошноту. Может, мэтр именно такого эффекта и добивался? Я так в итоге и ощутил, что никак не могу найти в себе хоть какого-то сочувствия к главному герою, а значит, и вся событийная линия оставляет равнодушным. Сериал – крайне НЕОБАЯТЕЛЬНЫЙ. В мерзком городе какие-то юные гопники ведут меж собой унылые терки – бррр, как будто снова в школу попал. Пустые лица, пустые страсти. «Слово пацана» – фильм про образцово пустую страну, в которой некому сочувствовать. В определенном смысле – очень точный диагноз поколения, хорошо сделанный. Но итог мы все видим. Один раз посмотрел, окунулся – и нечего вспомнить.

Хороший, в историческом смысле, получился сериал.