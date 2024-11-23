Рупор кремлевской пропаганды: Закрытие бреши после ядерного удара
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Закрытие бреши после ядерного удара
Если мы говорим об одиночном ядерном ударе «тактической мощности», то следует понимать, что согласно старым советским боевым уставам, его цель сводилась к поражению (не уничтожению, а поражению, а это немного разные категории оценки вреда, нанесённого противнику), например, танковой роты на марше. То есть, 10 – 14 танков. Не более.
В качестве иллюстрации предлагаю рассмотреть схему из советского учебника по тактике (Воениздат, 1988, ISBN 5 203 00810 8), на которой показан манёвр сил на закрытие бреши в обороне мотострелкового батальона, подвергшегося вражескому ядерному удару, который затронул боевые порядки ОДНОЙ роты. Отсюда делайте выводы о реальных возможностях ядерного удара «тактической мощности».
Изменит это ситуацию на фронте?
Ответьте на этот вопрос сами.
* Место ядерного удара на приложенной схеме – синяя точка, обведённая синим кругом.
(с) А.Суконкин
https://t.me/A_S_Sukonkin/7275 – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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