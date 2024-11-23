Рупор кремлевской пропаганды: Закрытие бреши после ядерного удара

Закрытие бреши после ядерного удара

Если мы говорим об одиночном ядерном ударе «тактической мощности», то следует понимать, что согласно старым советским боевым уставам, его цель сводилась к поражению (не уничтожению, а поражению, а это немного разные категории оценки вреда, нанесённого противнику), например, танковой роты на марше. То есть, 10 – 14 танков. Не более.

В качестве иллюстрации предлагаю рассмотреть схему из советского учебника по тактике (Воениздат, 1988, ISBN 5 203 00810 8), на которой показан манёвр сил на закрытие бреши в обороне мотострелкового батальона, подвергшегося вражескому ядерному удару, который затронул боевые порядки ОДНОЙ роты. Отсюда делайте выводы о реальных возможностях ядерного удара «тактической мощности».

Изменит это ситуацию на фронте?

Ответьте на этот вопрос сами.

* Место ядерного удара на приложенной схеме – синяя точка, обведённая синим кругом.

(с) А.Суконкин

https://t.me/A_S_Sukonkin/7275 – цинк

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