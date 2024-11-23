 

Рупор кремлевской пропаганды: Миропорядок основанный на “Это другое”.

23.11.2024, 20:10, Разное
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Миропорядок основанный на "Это другое".

Упоротый Линдси Грэм привал ввести санкции против тех сателлитов США, которые будут признавать ордер МУС на арест Нетаньяху и Галланта. В случае, если это будет делать Канада, Грэм призывает разрушить экономику Канады. Интересно, что он будет делать с "другом Реджепом", который сегодня подтвердил, что Турция будет выполнять решение МУС в отношении Нетаньяху.

На практике, вполне очевидно, что в страны, которые уже признали ордер МУС, Нетаньяху и Галлант просто не поедут, поэтому на практике арест этих персонажей в этих странах мы вряд ли увидим. А в штаты при Трампе Нетаньяху сможет летать спокойно, все равно основные дела там делаются, а не в Канаде или в Гааге.

PS. Пока что из сателлитов США напрямую отказались выполнять решение МУС отказались Германия и Чехия. Мотивировка простая – Путина можно, Нетаньяху не можно. Это другое. В целом, вся эта ситуация отлично показывает, почему текущий миропорядок должен быть переформатирован.

Миропорядок основанный на "Это другое".

Источник: Colonel Cassad


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