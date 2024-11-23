В Бельгии создали нейросеть, которая угадывает PIN-код по выражению лица

Бельгийские исследователи разработали нейросеть, способную определять PIN-код пользователя по его мимике во время ввода. Система анализирует микродвижения лица, такие как напряжение мышц и направление взгляда, чтобы предсказать вводимые цифры.

Технология с точностью до 98,2% определяет PIN, который вводится на смартфоне, и с точностью 99,5% – когда ввод осуществляется в банкомате. При этом нейросеть нетребовательна к ресурсам и её можно запускать на маломощных устройствах, оснащённых камерой с разрешением от FullHD (1920х1080).

Нейросеть успешно протестировали в лаборатории и начали испытывать «в реальных условиях». Что имеется в виду, разработчики не уточнили, но эксперты по кибербезопасности указывают, что компания, разработавшая этот алгоритм, была «практически моментально» выкуплена израильской Pegasus после первого же пресс-релиза.

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