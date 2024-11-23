Оплата по геолокации заработает в 10 российских городах уже в этом году

По словам Романа Спиридонова, занимающего пост заместителя главы IT-разработчика «Датапакс», которые он привел в ходе мероприятия «Транспорт России», возможность оплаты проезда по данным геолокации уже до конца текущего года полностью запустят в 10 городах России.

Как уточнил Спиридонов, на наземном городском пассажирском транспорте данная технология уже запущена или тестируется в Казани, Калининграде, Нижегородской, Тверской и Ярославской областях, на территории Удмуртии, готовится пилотный проект в Подмосковье, ведутся подготовительные работы в Санкт-Петербурге и еще в ряде регионов.

В будущем году такой вариант оплаты «Датапакс» намеревается запустить в некоторых южных регионах страны, в городах Сибири, а также на Дальнем Востоке. Причем на сегодняшний день с помощью этой технологии оплачено порядка 10 миллионов пригородных и городских поездок.

«Датапакс» является российским разработчиком, а также оператором, создающим и управляющим информационно-технологическими решениями для применения в общественном транспорте, а сама «геолокационная» технология оплаты построена на алгоритмах сопоставления текущей позиции транспорта и смартфонов пассажиров — по ним в онлайн-режиме рассчитывается итоговая сумма к оплате, которая списывается с банковской карты, привязанной к системе.