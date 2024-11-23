 

Малоизвестный факт: Windows 95 использовала во время установки три разных операционных системы

23.11.2024, 17:45, Разное
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Ветеран Microsoft Рэймонд Чен рассказал, что использование трех различных интерфейсов в установщике Windows 95 было осознанным решением для минимизации кода. При этом Чен отметил, что поддержка сразу нескольких ОС в установщике была намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Он пояснил, что операция установки Windows 95 была создана для обновления «операционки» с трех различных начальных точек: MS-DOS, Windows 3.1 и самой Windows 95. Это потребовало полной совместимости с тремя различными средами. Установка изначально разрабатывалась исключительно как приложение MS-DOS, но должна была иметь возможность работать в 3 ОС для выполнения разных задач. Компонент DOS обеспечивал установку минимальной версии Win 3.1, которая затем запускала 16-разрядный графический установщик.

Этот установщик управлял основными задачами установки, такими как сбор данных о конфигурации и выбор драйверов. На заключительном этапе в среде Win9x запускалось приложение Win32 для завершения установки, включая настройку периферийных устройств. Использование трех программ установки позволило Microsoft упростить разработку за счет повторного использования кодовой базы.Источник &#8212 Windows


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