 

Госдума утвердила список рекомендованных для новогоднего стола блюд

23.11.2024, 17:33, Разное
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Комитет Государственной думы по здравоохранению принял резолюцию «Методические рекомендации по организации праздничного застолья в новогоднюю ночь».

Документ был разработан по многочисленным обращениям граждан – россияне за последние годы направили депутатам порядка 10 тысяч писем с просьбой утвердить на федеральном уровне стандарт блюд для встречи Нового года.

– Люди пишут, что устали от балыков, икры и оливье, что им хочется вкусной и здоровой пищи. Именно поэтому ещё полгода назад была создана рабочая группа, которая выполнила наказ граждан, – сказал глава комитета Бадма Башанкаев.

В разработке списка рекомендованных блюд приняли участие ведущие отечественные диетологи, терапевты, экономисты и политологи. Согласно рекомендациям специалистов, в канун 2025 года россиянам следует ограничиться сезонными блюдами из крупы, картофеля и репчатого лука – всего гражданам предложено около 100 рецептов классической русской кухни.

Из алкогольных напитков эксперты посоветовали выбрать шампанское отечественного производства и водку. При этом граждан призывают соблюдать меру при их употреблении – не следует выпивать за ночь больше литра водки или пяти бутылок шампанского.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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