Мнение «аналитика»: О подлётном времени… С чего так труханули в Лондоне и Париже?

Российский «Орешник» таки навёл шороху на европейцев. Конечно, его боеголовки «опять никуда не попали», и вообще в поддержке Украины Европа сплочена, как никогда прежде.

Но, всё же, как говорят в определённых кругах, «очко жим-жим». И соображалка вдруг включилась.

Не у всех пока. Но лиха беда начало.

А паника в западных СМИ уже началась.

Британская газета Daily Mail публикует занятную инфографику.

Согласно вычислениям её журналистов, новая российская ракета «Орешник» достигнет Лондона за 16-17 минут, Берлина за 11-12, а Парижа за 15-16.

И всем стало как-то неуютно.

Оно понятно — «ракеты ржавые», да и «существуют в единичных экземплярах» и «Путин блефует»…

А ну, как нет? И холодок бежит по телу. И мурашки по коже

Вера в собственную пропаганду приятна лишь до тех пор, пока реальность не разбивает её вдрызг. Судя по всему, демонстрация на «Южмаше» получилась убедительной.

Одно только интересно. Неужели даже западные правящие элиты были настолько глупы, чтобы поверить в собственные выдумки про то, что #Россия — колосс на глиняных ногах? Неужели ничто за три года не навело их на #мысли о собственных ошибках?

И неужели они продолжат упорствовать в ласкающих коллективное эго иллюзиях и заблуждениях?

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