 

Робопес из Кореи пробежал полную марафонскую дистанцию

23.11.2024, 16:05, Разное
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Детище Южнокорейского института передовых наук и технологий (KAIST) робопес RAIBO2 стал первым четвероногим роботом, преодолевшим марафонскую дистанцию во время официальных соревнований. Расстояние в 42 км 195 метров он преодолел за 4 часа 19 минут 52 секунды. Для сравнения, победивший в соревнованиях легкоатлет справился с дистанцией за 2 часа 36 минут и 32 секунды.

Следует отметить, что дистанция 22-го марафона Санджу известна многочисленными труднопроходимыми участками по холмистой местности с перепадом высот до 50 метров. В таких условиях роботу приходилось тратить много энергии, поэтому разработчикам RAIBO2 нужно было заранее рассчитать, чтобы ему хватило заряда аккумулятора на всю дистанцию.

Как известно, во время бега колоссальная нагрузка приходится на суставы спортсмена, что в полной мере относится и к роботам. Специально разработанный для RAIBO2 шарнирный механизм позволил роботу экономить энергию на спусках, чтобы затем расходовать на подъемах.

Однако уже во время следующих соревнований у робопса могут появится конкуренты в лице двуногих роботов: в начале ноября робот-гуманоид «Тяньгун» принял участие в полумарафоне в Китае вместе с легкоатлетами и даже задавал темп на финишной стометровке.

Источник &#8212 The Register


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