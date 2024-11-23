 

Теперь только депортация: мэрия Москвы предостерегла россиян от «тюремного туризма» в столицу

23.11.2024, 15:33, Разное
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Москва со следующего года начнёт высылать россиян, уличённых в «тюремном туризме». Жители регионов всё чаще пробираются в столицу, чтобы получить реальный срок и воспользоваться преимуществами мест лишения свободы, реконструированных и улучшенных в рамках масштабной программы мэра Москвы «Сидим с комфортом».

Чтобы получить срок, россияне чаще всего совершают мелкие правонарушения – например, занимают в электробусах места, предназначенные для москвичей, или бьют витрины в магазинах. Дошло до появления отдельных агентств, которые за 20 тысяч рублей готовы организовать срок от 6 месяцев в московской тюрьме.

«Извините, но в моём родном городе фруктовый фреш утром и вечером, и бургеры с чипотле в рамках дня мексиканской кухни – это стоило бы всю мою зарплату, если бы я это покупал. И то, для этого надо идти в ресторан для содомитов. А в московской тюрьме это обычное питание, – делится фрезеровщик из Кемерово Михаил Гунин. – Конечно же, лишение свободы психологически очень подавляет, но для этого здесь есть тюремный психолог, с которым мы на прошлой неделе два часа проплакали вместе, когда вспоминали, как меня батька порол, – понимаете, какая у человека эмпатия?»

Несмотря на восторг иностранцев, власти российской столицы намерены положить конец таким злоупотреблениям – отныне за мелкие правонарушения будут карать не тюремным заключением, а депортацией обратно в Россию. Правительство Москвы также предложило федеральному правительству учредить специальный страховой фонд, в который будут платить отчисления все россияне. Именно из него будет возмещаться ущерб, нанесённый столичной инфраструктуре в результате правонарушений, совершённых приезжими.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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