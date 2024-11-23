Мнение: Китайский торговец и европейские гладиаторы

Прошёл две небольших игры — китайскую и европейскую. Если бы мы жили в 19-м веке, мне пришлось бы пуститься в рассуждения в духе Киплинга про «Бремя белых» и врождённую агрессивность Запада.

Китайская игра называется «Магнат Восточной Торговли» (中华一商：传承), там надо торговать. Покупаешь осла с тележкой и, затарившись яблоками в Тяньшуе, едешь продавать их в Лоян. В Лояне берёшь другой товар — допустим, бумагу, — и везёшь в Линтао. Заработав денег, докупаешь второго осла, нанимаешь охранника для своего небольшого каравана, чтобы тебя не грабили. Строишь в родной деревне дом, обзаводишься женой и детьми. Открываешь в соседнем городе фирму, чтобы получать с отгрузок леса стабильный доход.

Очень увлекательно и — поверьте опытному предпринимателю — довольно реалистично. Объездив первый десяток городов, я даже вынул из принтера листок А4, чтобы прикинуть схему наиболее выгодных торговых маршрутов. Та самая романтика торговли, которую я помню по нулевым годам, когда занимался чем-то подобным. В итоге игра надоедает, так как деньги перестают быть проблемой, а натужные квесты наводят скуку, но в первые пару часов свобода действий в открытом мире прямо-таки завораживает. Отец выдаёт тебе 15 экю, а матушка — рецепт некоего бальзама, полученный ею у цыганки. Дальше ты сам решаешь, что покупать и куда везти, так как у твоего героя нет пути: только цель.

Следующей по списку игрой у меня была Гильдия Гладиаторов (Gladiator Guild Manager). Судя по буквам «č», «š» и «ć» в фамилиях разработчиков (ссылка), её делали где-то в Восточной Европе.

Суть игры: вы живёте в стандартном фэнтези-королевстве и управляете гильдией гладиаторов. Нанимаете бойцов, покупаете им снаряжение, прокачиваете их в стиле ролевых игр. Строите в своей гильдии спортивные сооружения и следите, чтобы к концу месяца баланс вашей организации не опускался ниже нуля.

Игровой процесс состоит из сражений на спортивных аренах — это понятно — и из выполнения щекотливых поручений для местных центров силы, то есть для Баронессы, для Некроманта и для крестьян. Поручения сводятся к тому, что надо кого-нибудь убить: лесное чудовище, например, или заезжих гномов, или бунтовщиков.

Опять-таки, игра очень простая, но при этом затягивает. Разработчики сделали бои гладиаторов автоматическими — вы просто выпускаете их на арену, а дальше сидите и болеете, как настоящий тренер. Теоретически можно ещё выкрикивать советы, указывая, на каком конкретно враге сосредоточить натиск команды, но с этой функцией я так за всю игру и не разобрался.

Так вот, вроде бы у нас две игры про бизнес. Однако в китайской игре — мирный торговец, которому только изредка приходится отбиваться от медведей или разбойников. В европейской игре — глава тёмной организации, по типу Кирпича из фильма «Большой куш». В китайской игре мы везём на тележке спелые груши. В европейской игре мы делаем боксёрские груши из фермеров, вышедших с факелами и вилами на мирный протест.

Если мирная китайская игра мне понравилась больше, то европейская «кровищща» увлекла сильнее. Магната Восточной Торговли я забросил через 4 часа, а Гильдию Гладиаторов я прошёл (по ветке Баронессы) до конца, что заняло у меня 10 часов.

Далеко идущих выводов про тороватых китайцев и воинственных европейцев я делать не буду: мне просто показалось забавным точное попадание в мои предрассудки. И всё же мы можем констатировать факт: игра про обезьяну Сунь Укун, которую мы недавно обсуждали, и которой на Западе с недовольным зубовным скрежетом всё же выдали один из титулов «Игры года», является только небольшой частью растущего китайского игропрома. Меня это радует, так как китайские игры будут разбавлять однообразные западные приёмы — «выстрели в голову», «сожги деревеньку» — более мирными и зачастую более интересными механиками.

PS. Если в китайской игре вы увидите иероглифы без перевода. Просто запустите на смартфоне переводчик, выберите «китайский ==> русский» и наведите камеру на текст. Вам покажут перевод.