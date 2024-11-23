Российские учёные продемонстрировали императору «Звезду Смерти»

Днями и ночами Государь бдит за состоянием отечественной науки, ожидая от русских и нерусских учёных мужей новых прорывов, послужащих не только улучшению быта бояр, но и демонстрации богатырской силушки нашего Сверхгосударства.

На этот раз Император посетил секретный ангар лаборатории научного терема «Сколково», где лучшие естествознатели страны собрали уникальный механизм, способный раз и навсегда покончить с нашими супостатами. Его взору был представлен гигантский металлический шар, кой нарекли оригинальным именем «Звезда Смерти».

Создатели гордости российской науки – бояре Фёдор Рассолов и Савелий Гречкин рассказали Государю, что несколько лет собирали болты, гайки, дрожжи, аммиачную селитру и другие взрывчатые вещества, чтобы «развернуть ось Земли» в нужную для Руси-матушки сторону.

«Махина настолько огроменна, что никакие стрельцы-зенитчики её не собьют, да и не придумано ещё того устройства, дабы сбить её. А если вдруг кому и удастся, то на голову ему она упадёт и разрушит там всё до основания», – уточнил Гречкин.

По словам изобретателей, дело осталось за малым – поднять «Звезду Смерти» в небесную высь, ведь из-за забугорских рестрикций пока не создан мотор, обладающий такой силой. Однако трудности никогда не смущали отечественных учёных мужей и они всегда находили исход из любой тяжёлой ситуации.

«Дорогой Государь! Нам нужно построить тьму тьмущую дирижаблей – они поднимут нашу звёздочку и уже скинут её на Вашингтон или куда прикажете», – доложил Рассолов.

Император повелел немедленно создать на военных мануфактурах свыше 500 тысяч дирижаблей, а подготовку пилотов летательных средств начинать ещё в школе с отрочества.

—