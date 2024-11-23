В библиотеке Ленина найдена газета 1908 года, в которой шаманы предсказали появления биткоина

Не все знают, что «Панорама» – это не только старейшее российское информационное агенство, но и инновационный научный кластер.

Наши коллеги уже публиковали материалы по физике, химии и биологии, доступно разъясняя уважаемым читателям самые сложные вопросы науки и техники. Отметим, что авторы данных текстов – признанные специалисты в своих сферах, все они они имеют научные степени и высочайшие наукометрические показатели. Недаром «Панорама» включена в такие базы как Scopus, Web of science и рекомендована Всероссийской аттестационной комиссией для соискателей степеней кандидатов и докторов наук по всем областям знаний.

Но мы публикуем не только исследования современных авторов, но и незаслуженно забытые статьи наших предшественников. Сегодня мы бы хотели познакомить наших уважаемых читателей с уникальным наследием выдающегося дореволюционного историка Григория Виноградова, который пал жертвой красного террора в 1919 года и чьи статьи почти 100 лет хранились в архивах спецслужб под грифом «совершенно секретно». Виноградов в своих исследованиях во многом по-новому оценивает сложную и противоречивую историю России, выделяя «точки невозврата», когда наше богоспасаемое Отечество свернуло не в ту сторону.

Всего он выделил семь таких переломных моментов: как татаро-монголы сорвали православную Реформацию и заложили мину замедленного действия под экономику России; как интриганы Романовы устроили Смуту и гражданскую войну, погубили русский парламентаризм и не дали России вступить в единый европейский дом и т.д. Об этом мы обязательно расскажем, но сегодня мы бы хотели познакомить наших читателей с удивительным открытием – оказывается, якутские шаманы предсказали появление биткоина ещё в 1908 году.

В архиве Виноградова был обнаружен выпуск «Газеты-копейки» от 18 (31) октября 1908 года со следующей статьей:

«Шаманы Урянхайского края предсказывают, что ровно в этот же день спустя столетие начнётся новая эра в истории человечества. Это будет связано с появлением «Рассредоточенных денег». Шаманы сообщают, что явился дух некого японского подданного из будущего и сообщил о «Белой бумаге» и «бит монетах». О предсказании уже доложено генерал-губернатору в Иркутск».

Чтобы нас не упрекнули в фальсификации мы отсканировали первую полосу газеты, интересующая нас заметка опубликована в рубрике «Срочно в номер».

Предсказание шаманов сбылось с удивительной точностью – 31 октября 2008 года Сатоши Накамото опубликовал white paper биткоина – началась эра криптовалют. Виноградов оставил наказ своим потомкам – сразу же после появления «бит монет» немедленно купить их и продать через ровно через 9 лет. Удивительно, но к конце 2017 года курс биткоина достиг 20 000 долларов США, а в 2008-2009 гг. его можно было приобрести за сотые доли цента. Так что эта инвестиция сулила прибыль в сотни миллионов процентов. Нам доподлинно неизвестно, дошло ли сообщение Виноградова до наследников, но одно мы знаем точно – если бы не трагическая гибель историка от большевистской пули, то он наверняка бы сделал всё возможное, чтобы потомки воспользовались этим пророчеством.

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