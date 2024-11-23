 

«Ростех» налаживает массовый выпуск кварцевых генераторов

23.11.2024, 11:05, Разное
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Специалистами холдинга «Росэлектроника» из состава «Ростеха» разработаны высокостабильные кварцевые генераторы, призванные сменить зарубежные аналоги в отечественной вычислительной технике, радиостанциях, устройствах ГЛОНАСС и другой электронике. Данные компоненты уже готовятся к массовому производству.

Кварцевые генераторы широко применяются для точной синхронизации работы многочисленных узлов и компонентов в электронных устройствах и по факту являются их «сердцем», обеспечивая стабильный функционал приборов в целом.

К слову, заводом «Метеор» созданы целые линейки генераторов — как термокомпенсированных, так и тактовых кварцевых. Первые отвечают за стабильность опорной частоты в мобильной, а также стационарной цифровой технике, а вторые обеспечивают тактирование практически любой электроники.

По словам руководителя «Метеора» Юрия Валова, их генераторы имеют спецификации, не уступающие зарубежным решениям, включая аналоги из США и Германии, они могут массово применяться в электронике с высокими требованиями по стабильности частоты, а серийное производство уже осваивается.Источник &#8212 Ростех


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