«Ростех» налаживает массовый выпуск кварцевых генераторов

Специалистами холдинга «Росэлектроника» из состава «Ростеха» разработаны высокостабильные кварцевые генераторы, призванные сменить зарубежные аналоги в отечественной вычислительной технике, радиостанциях, устройствах ГЛОНАСС и другой электронике. Данные компоненты уже готовятся к массовому производству.

Кварцевые генераторы широко применяются для точной синхронизации работы многочисленных узлов и компонентов в электронных устройствах и по факту являются их «сердцем», обеспечивая стабильный функционал приборов в целом.

К слову, заводом «Метеор» созданы целые линейки генераторов — как термокомпенсированных, так и тактовых кварцевых. Первые отвечают за стабильность опорной частоты в мобильной, а также стационарной цифровой технике, а вторые обеспечивают тактирование практически любой электроники.

По словам руководителя «Метеора» Юрия Валова, их генераторы имеют спецификации, не уступающие зарубежным решениям, включая аналоги из США и Германии, они могут массово применяться в электронике с высокими требованиями по стабильности частоты, а серийное производство уже осваивается.Источник — Ростех