 

Мнение «аналитика»: О «Потёмкинской деревне» в армии… Вам за державу не обидно?

23.11.2024, 9:15, Разное
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И ведь это всё уже при Путине случилось! На предшественников из прошлого века не свалишь…

Итак, что имеем. Вся #армия — сплошная «Потёмкинская деревня». На парадах ещё ничего, в реальном бою — уже совсем ничего. Кадровый состав посредственный и поражён очковтирательством. Численность не адекватна потребностям, но на большее #денегнет. Авианосец, едва выйдя из порта, задымил и позорно провалился, отправившись обратно в док.

Узнали уже страну?

Но это ещё не всё…

Её Вооружённые силы не обладают ни массой, ни устойчивостью, ни внутренней сплочённостью для участия в продолжительном военном конфликте высокой интенсивности. Из-за недостатка систем и средств противоракетной обороны критическая инфраструктура страны крайне уязвима… Армия уменьшилась, флот не может позволить себе адекватную ударную силу для своих авианосцев, а пилоты ВВС испытывают нехватку лётной подготовки из-за бюджетных ограничений. И на исправление этого потребуются годы.

Да, это пишет Financial Times со ссылкой на представителей армии Его Величества. Клевещет, поди? Хотя с авианосцем и правда в прошлом году конфуз вышел. А солдаты ВСУ, подготовленные на британских военных полигонах по британским военным стандартам, жалуются, что всё это безнадежно устарело.

Была Британия — «Владычица морей», а стала… даже не королевой интриг. Израиль уже ловчее.

Sic transit… Но вас ведь это уже не удивляет?

И только один вопрос закономерен. Почему при таких вводных англосаксы позволили себе наглость говорить с Россией так, словно это она всё ещё лежит в руинах 1990-х, а они — в зените славы?

Глупцы? Или слепцы?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


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