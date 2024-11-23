Мнение «аналитика»: О быстром способе закончить СВО… Не «Орешником» единым?

Социологи RusField уверяют, что 80% россиян внезапно стали выступать за скорейший мир с Украиной. Хотя раньше таких «миротворцев» было менее половины. Х.з., как эти учёные пришли к такому выводу, если, по их же данным, около 40% ратуют за продолжение СВО, пока все её цели не будут достигнуты.

Но запрос на «мир» в российском обществе есть, и глупо это отрицать. Важно понять, как его достичь. И тут… приходит на помощь историческая дата.

85 лет назад, в ноябре 1939 года Верховный совет #СССР рассматривал обращение западных украинцев. Они тогда ничего не говорили о «русском колонизаторстве». Напротив, кричали с трибуны, что «украинский народ в бывшем польском государстве был обречён на вымирание: его долей было угнетение, уничтожение и грабёж, а польские паны запретили даже слово украинец, заменив его словом “быдло” и “хлоп”». Ну и перечисляли беды: «Украинских крестьян лишали земли. Рабочим и служащим украинцам не давали работать на фабриках, заводах и в учреждениях. Украинцев не принимали в учебные заведения. Искореняли украинский язык. Стремились уничтожить украинскую культуру». Такие вот тогда были «западенцы»…

Именно с их подачи Верховный совет СССР принял «нелегетимное и неправовое» решение принять Западную Украину в состав Советского Союза и включить её — по просьбе западноукраинских трудящихся — в УССР.

Ну, мы все знаем, как тогда «принимались» подобные решения. Те порочные практики давно осуждены всем прогрессивным человечеством, даже и русскими. Настал черёд двигаться дальше.

Пора уже российскому парламенту принять акт, отменяющий череду «незаконных» постановлений ВС СССР. #Россия как государство-продолжатель Советского Союза, безусловно, вправе это сделать. И вернуть «Восточные Кресы» их истинному и законному владельцу — нынешней Польше. Думаю, #Украина, как истинно европейская держава, адепт территориальной целостности и противник «аннексий» возражать не станет.

После чего нам останется лишь наблюдать, как поляки начнут взыскивать с Украины «исконные земли».

Как скоро после этого украинцы прибегут к русским за «защитой» от польских панов?

И как быстро они согласятся принять все условия России по окончанию СВО?

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